‘AS Roma laat aankoop van 27 miljoen na een seizoen naar Istanbul vertrekken’

Steven Nzonzi kostte AS Roma een jaar geleden bijna 27 miljoen euro, maar de Romeinen lijken weinig plezier te beleven aan die aankoop. De middenvelder slaagde er in het afgelopen seizoen niet in om zijn stempel te drukken op het spel van i Giallorossi en hij is nu alweer op weg naar de uitgang van het Stadio Olimpico.

Verschillende Italiaanse media, waaronder Sky Italia en de Corriere dello Sport, melden woensdag dat Nzonzi voor een overstap op huurbasis naar Galatasaray staat. De Turkse grootmacht zal het hele jaarsalaris van drie miljoen euro dat de Fransman in Rome verdient op zich nemen en betaalt bovendien een miljoen om hem een seizoen te kunnen huren.

In de deal wordt ook een optie tot koop opgenomen om de transfer definitief te maken. Als de samenwerking bevalt, kan Galatasaray de dertigjarige Nzonzi voor vijftien miljoen definitief inlijven. De kampioen van Turkije wordt voor de middenvelder de zesde club uit zijn loopbaan.

Nzonzi begon zijn carrière bij Amiens en speelde daarna in Engeland voor Blackburn Rovers en Stoke City. Hij kende vervolgens zijn beste jaren in het shirt van Sevilla, waarmee hij in 2016 de Europa League op zijn naam schreef. De veertienvoudig international van Frankrijk was vorig jaar ook van de partij op het WK in Rusland, dat door les Bleus gewonnen werd.