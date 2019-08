Ajax kent mogelijke laatste horde in CL-route na spectaculaire comeback

Ajax weet welke tegenstander men treft in de laatste voorronde van de Champions League als PAOK Saloniki dinsdagavond wordt uitgeschakeld. Dinsdag speelden Qarabag FK en APOEL Nicosia namelijk tegen elkaar voor een ticket voor de play-offs en uiteindelijk trok laatstgenoemde club aan het langste eind. APOEL won met 0-2 en dat was voldoende na de 1-2 nederlaag in eigen huis.

De play-offs vormen de laatste horde naar de groepsfase van de Champions League. Mocht Ajax dinsdagavond een in Griekenland behaalde 2-2 gelijkspel met succes verdedigen in de Johan Cruijff ArenA, dan treft de ploeg van trainer Erik ten Hag APOEL. De formatie van Thomas Doll verloor vorige week met 1-2, maar wist dinsdag met 0-2 te zegevieren.

APOEL, met doelman Boy Waterman negentig minuten op de bank, kwam na ruim een halfuur spelen op voorsprong via Tomas De Vincenti. De middenvelder mocht aanleggen vanaf elf meter en wist zijn zenuwen onder bedwang te houden: 0-1. Bij deze tussenstand was Qarabag was alsnog geplaatst voor de volgende ronde, maar na de thee ging het wederom mis bij de thuisploeg.

Qarabag kon de bal maar niet wegschieten bij het eigen strafschopgebied, waardoor APOEL kon profiteren. Een prachtige afstandsschot van Uros Matic bepaalde de eindstand op 0-2, waardoor de Cyprioten naar de laatste voorronde gaan. Ten Hag benadrukte voorafgaand aan het duel van Ajax met PAOK Saloniki bij Ziggo Sport dat hij niet bezig is met de komende opponent. “Interesseert mij niet zoveel. Nee, ik weet niet wat de tussenstand is. Totaal onbelangrijk op dit moment, eerst focussen op deze wedstrijd”, aldus Ten Hag.