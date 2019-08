Liverpool houdt hand op de knip: ‘Op iedere positie geweldige spelers’

Liverpool hield zich opmerkelijk rustig op de zomerse transferperiode. Sepp van den Berg, die voor circa twee miljoen euro overkwam van PEC Zwolle, is de duurste zomeraankoop van de Champions League-winnaar. Oud-doelman Sander Westerveld, die twee seizoenen op Anfield speelde, ziet dat manager Jürgen Klopp een kwalitatief goed elftal heeft staan en gelooft dan ook niet dat miljoenenaankopen per se nodig zijn.

“Eind vorig seizoen werd mij de vraag gesteld: 'Wie moet Liverpool halen om kampioen te worden?' Toen zei ik al dat ik niet echt vind dat er een nieuwe speler moet komen”, zegt Westerveld in gesprek met de NOS. “Liverpool heeft, in tegenstelling tot voorgaande jaren, op iedere positie geweldige spelers. Als Mohamed Salah zoals vorig seizoen aan het einde geblesseerd raakt, staat Sadio Mané er gewoon en scoort hij.”

Klopp denkt niet dat eventuele versterkingen beter zijn dan de spelers die hij momenteel tot zijn beschikking heeft en Westerveld is het eens met de Liverpool-manager. “Bij Liverpool leeft het gevoel dat ook zonder die grote aankopen weer om de titel kan worden gestreden. Deze ploeg heeft een jaar extra ervaring, ook met het spelen van finales.” Liverpool versloeg Tottenham Hotspur met 0-2 in de finale van het miljardenbal.

De eerste prijs van het seizoen ging naar Manchester City, dat in het duel om de Community Shield na strafschoppen te sterk was voor Liverpool. Westerveld maakt zich echter geen zorgen. “Maar dat stelt niets voor. We willen nu echt weer de Premier League winnen. En de hoop is terug bij de supporters, de hoop op nog zo'n jaar als vorig seizoen”, verwijst de voormalig sluitpost naar de tweede plaats van afgelopen seizoen. “We willen nu echt die landstitel weer winnen. Ik sprak met Peter Moore (CEO van Liverpool, red.) en hij zei: 'Laat Manchester City dit seizoen maar de Champions League winnen en wij de landstitel'.”