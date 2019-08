Kwakman schrikt van nieuwe PSV'er: 'Wat hij toen deed, heb ik nooit gezien'

PSV speelde donderdagavond tegen FK Haugesund opnieuw met Michal Sadílek als linksback. De Tsjech is van nature en middenvelder, maar neemt de plek van de naar Manchester City vertrokken Angeliño in. De van Valencia overgekomen aanwinst Toni Lato is nog niet fit en de analisten van FOX Sports hebben überhaupt bedenkingen bij zijn komst.

Lato werd begin vorige maand binnengehaald en maakte zijn officieuze debuut in de oefenwedstrijd tegen VfL Wolfsburg (0-2 nederlaag) op 17 juli. Daarna kwam hij niet meer in actie en de Spanjaard reisde deze week ook niet met PSV mee naar Noorwegen. Kees Kwakman zag Lato wel spelen tegen Wolfsburg en schrok toen van zijn niveau. "Wat hij toen deed, heb ik nog nooit gezien in mijn leven", aldus de oud-speler bij Voetbalpraat.

"Het leek alsof hij voor het eerst op het voetbalveld stond. Het was echt bizar, maar ik denk dat die jongen ook helemaal niet fit genoeg was en zenuwachtig was. Zo kwam het over. Daarna heeft hij ook niet meer gespeeld. Ik denk dat hij net te vroeg is gebracht in die oefenwedstrijd", concludeert Kwakman. Verslaggever Cris Willaert vindt het 'eigenlijk ongelooflijk' dat PSV ervoor koos om Angeliño te vervangen door Lato. Hij denkt dat het gebrek aan een fitte linksback beslissend was in het verloren tweeluik met FC Basel in de tweede voorronde van de Champions League.

"Je weet als PSV dat je twintig miljoen euro kunt verdienen door de Champions League te halen en dat je eind juli tegen FC Basel moet spelen. Je haalt dan een speler uit een competitie waar nog geen minuut is getraind. Vervolgens ga je gokken door een middenvelder daar neer te zetten", verzucht Willaert. "Als je Thomas Ouwejan voor vijf miljoen euro van AZ had gehaald, dan was je nu toch verder in de Champions League?"