FC Basel ziet kwelgeest van PSV voor miljoenen naar Premier League trekken

Albian Ajeti vervolgt zijn loopbaan bij West Ham United, zo maakt de Engelse club via de officiële kanalen bekend. De 22-jarige aanvaller zet bij the Hammers zijn handtekening onder een vierjarig contract, met een optie voor nog twee seizoenen. West Ham United doet officieel geen uitspraken over de hoogte van de transfersom die naar FC Basel wordt overgemaakt, maar volgens Engels media kost Ajeti een kleine tien miljoen euro.

“Ik ben heel blij om hier te zijn, bij deze grote en traditierijke club. Toen ik van de interesse van West Ham United hoorde, hoefde ik er eigenlijk niet over na te denken”, zegt Ajeti op de website van zijn nieuwe werkgever. De Zwitserse aanvaller moet bij West Ham United waarschijnlijk gaan fungeren als stand-in voor Sébastien Haller, die deze zomer voor veertig miljoen euro werd overgenomen van Eintracht Frankfurt. Ajeti was in Basel een concurrent van Ricky van Wolfswinkel, die op zijn beurt weer in verband wordt gebracht met een transfer naar Feyenoord.

“Hij is een jonge speler van wie we geloven dat hij een grote toekomst bij de club kan hebben. Onze scouts hebben hem veel aan het werk gezien en de rapporten waren positief. Hij is een agressieve en snelle aanvaller, die graag in het strafschopgebied speelt. Voor zowel Zwitserland als FC Basel heeft hij al veel gescoord, dus we denken dat hij er klaar voor is om deze stap te zetten. We hebben deze zomer voornamelijk veelbelovende jonge spelers binnengehaald en we denken dat Albian zich ook nog enorm kan verbeteren”, licht director of football Mario Husillos de transfer toe.

Ajeti werd opgeleid door FC Basel en maakte in 2016 de overstap naar FC Augsburg. Zijn dienstverband in de Bundesliga werd geen succes, waarna hij in Zwitserland terugkeerde bij FC Sankt Gallen. In de zomer van 2017 haalde FC Basel hem terug, waar hij de afgelopen jaren uitgroeide tot international van Zwitserland. Ajeti, zevenvoudig Zwitsers international, was onlangs trefzeker in de heenwedstrijd van de tweede voorronde van de Champions League tegen PSV, die de Eindhovenaren nog met 3-2 wisten te winnen. FC Basel won de return met 2-1 en elimineerde PSV zo in de kwalificatiecyclus van het miljardenbal.