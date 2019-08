Kraay jr. fileert duo van Feyenoord: ‘Ze hebben de lotto gewonnen’

Supporters van Feyenoord hoeven volgens Hans Kraay jr. niet te jammeren om het vertrek van Jeremiah St. Juste naar FSV Mainz 05. De Rotterdammers maakten woensdag bekend dat de verdediger per direct overstapt naar de club uit de Bundesliga. Rick Karsdorp is binnengehaald als vervanger en daarmee gaat Feyenoord er kwalitatief op vooruit, zo stelt Kraay jr. woensdagavond bij Voetbalpraat.

Volgens Voetbal International betaalt Mainz negen miljoen euro voor St. Juste, een bedrag dat via bonussen kan oplopen tot twaalf miljoen. BILD stelt dat het gaat om minimaal acht en maximaal negen miljoen euro. "Ze zullen wel heel slechte scouts hebben bij Mainz. Je hebt de lotto gewonnen als ze echt tussen de acht en negen miljoen euro betalen voor een huis-tuin-en-keuken-rechtsback", aldus Kraay jr. "Hij heeft alles: hij is groot, fit, sterk en snel, maar hij is niet betrouwbaar als centrale verdediger. Feyenoord gaat erop vooruit met Karsdorp."

Commentator Vincent Schildkamp stipt aan dat Feyenoord niet de gehele transfersom zelf houdt. "Ze houden er vierenhalf à vijf miljoen euro aan over. Er gaat een deel naar de speler, de zaakwaarnemer en naar Heerenveen. Ze hebben destijds ook ongeveer vijf miljoen euro betaald, dus netto valt het allemaal wel mee." Woensdagavond werd duidelijk dat Heerenveen meer dan een miljoen euro overhoudt aan de transfer, vanwege een doorverkooppercentage van vijftien procent en een solidariteitsbijdrage, daar St. Juste de jeugdopleiding doorliep in Friesland.

St. Juste is niet de enige Feyenoorder op wie Kraay jr. kritisch is. De analist vindt Dylan Vente geen Feyenoord-waardige aanvaller: hij had graag gezien dat de club eerder al een nieuwe spits had gestrikt, maar ‘begrijpt ook wel’ dat er na de transfer van St. Juste pas geld vrijkwam voor de mogelijke komst van Ricky van Wolfswinkel. "Iedereen kent toch de kwaliteiten en de tekortkomingen van Dylan Vente? Hij zou bij Vitesse, FC Utrecht, FC Groningen en Sparta Rotterdam geen basisspeler zijn. Waarom zou je dan denken dat hij Nicolai Jörgensen kan vervangen? Je kan toch wel ergens een spits vandaan halen die beter is dan Vente?"