Misser van Oliver Skipp wordt Tottenham Hotspur fataal tegen Internazionale

Tottenham Hotspur heeft de laatste vriendschappelijke wedstrijd van de voorbereiding niet kunnen omzetten in winst. Kort na het winnen van de Audi Cup in München ging de ploeg in het kader van de International Champions Cup onderuit tegen Internazionale. De ploeg van Mauricio Pochettino speelde weliswaar voor eigen publiek, maar verloor een strafschoppenserie na een 1-1 gelijkspel in reguliere speeltijd.

Tottenham moest het stellen zonder Dele Alli, maar speelde verder met veel gevestigde namen. Bij Inter begon Stefan de Vrij in de basis. Mede door blessureleed en het isolement van Mauro Icardi vormde Ivan Perisic samen met de zeventienjarige Sebastiano Esposito de voorhoede. Het duurde slechts twee minuten voordat Tottenham de leiding nam: Erik Lamela maakte na een rappe tegenaanval de nodige meters op de helft van Inter en vond Lucas Moura, die in het strafschopgebied naar buiten kapte en snoeihard raak schoot.

Inter opende de jacht op de gelijkmaker en kwam na 25 minuten dichtbij, toen een geplaatst schot van Marcelo Brozovic uiteenspatte op de paal. Negen minuten voor rust was het Stefano Sensi die de stand in evenwicht bracht. De middenvelder, deze zomer overgekomen van Sassuolo, werd gelanceerd door een messcherpe en splijtende steekpass van Esposito. Hij stond direct oog in oog met Hugo Lloris en schoof de bal beheerst langs de doelman.

Ook na rust waren de verhoudingen redelijk in evenwicht. Geen van beide ploegen was dominant in balbezit of creëerde veel kansen. Twaalf minuten voor tijd bracht Samir Handanovic redding op een venijnig schot van Heung-Min Son en dus moesten er strafschoppen aan te pas komen. In de reeks miste zowel Christian Eriksen als George Puscas de eerste penalty voor hun club, maar vervolgens maakte Inter geen fouten meer. Omdat de achttienjarige middenvelder Oliver Skipp de vijfde strafschop van Tottenham om zeep hielp, won Inter de wedstrijd.