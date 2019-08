FC Emmen verrast en haalt A-international uit Spanje naar Nederland

Sergio Peña maakt de overstap van Granada naar FC Emmen. De middenvelder had nog een contract tot volgend jaar zomer in Spanje. Peña heeft zijn handtekening onder een driejarig contract bij de Drentse club gezet.

Peña, 23 jaar, speelde afgelopen seizoen op huurbasis 32 competitieduels namens CD Tondela op het hoogste niveau van Portugal. Het seizoen daarvoor speelde hij negentien duels voor Granada, op het tweede niveau van Spanje. De zuiderlingen spelen komend seizoen in LaLiga.

“Ik kan goed voetballen, dat wil ik laten zien op het hoogste niveau van Nederland”, laat Peña op de clubsite weten. “Bij FC Emmen kan ik dat doen in een uitverkocht stadion in een geweldige sfeer.”

Peña is sinds 2017 negen keer in actie gekomen voor Peru. Drie daarvan waren officiële duels om kwalificatie voor het WK van 2018, waar Peru zich succesvol voor wist te plaatsen. In verband met de complexiteit van de internationale overschrijving zal Peña de komende weken nog niet speelgerechtigd zijn.