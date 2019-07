Real ondanks lekke achterhoede via Karim Benzema langs Fenerbahçe

Real Madrid heeft eindelijk weer een wedstrijd gewonnen. In de Audi Cup was de ploeg van trainer Zinédine Zidane woensdagavond in de Allianz Arena met 5-3 te sterk voor Fenerbahçe, mede door drie doelpunten van Karim Benzema. Heel eenvoudig kwam de zege niet tot stand, want de Turken kwamen al vroeg op voorsprong en na een uur spelen stond het 3-3. In de slotfase maakte de Spaanse grootmacht echter het verschil.

Na de teleurstellend verlopen International Champions Cup, waarin onder meer op pijnlijke wijze met 3-7 werd verloren van Atlético Madrid en ook Bayern München te sterk was (3-1), hoopte de Koninklijke een betere indruk te maken in de Audi Cup. Zonder de in Madrid achtergebleven Gareth Bale werd dinsdagavond met 0-1 verloren van Tottenham Hotspur. Een dag later boekte de Spaanse topclub wél succes. Toch zal het vertrouwen na de overwinning op Fenerbahçe, waar Ferdi Kadioglu aan de aftrap verscheen, niet enorm toegenomen zijn, want de Turkse topclub wist drie keer te scoren.

Het eerste doelpunt kwam op naam van aanwinst Gary Rodrigues. De ex-speler van Excelsior sneed na zes minuten spelen vanaf de linkerflank naar binnen en scoorde in de verre hoek. Het antwoord van Real liet niet lang op zich wachten. Vinícius Júnior bereikte Benzema in het strafschopgebied, voor wie het een koud kunstje was om de 1-1 tegen de touwen te werken. De Franse spits kopte even later raak vanuit een vrije trap van Toni Kroos. Toch wist Real de voorsprong niet vast te houden. Vedat Muriqi zag in de 35ste minuut dat de rechterflank van de Spanjaarden volledig open lag. Hij bereikte Nabil Dirar, die de bal met enig geluk achter Keylor Navas schoot.

Na de thee kwam het team van Zidane opnieuw op voorsprong en wederom was het Benzema die scoorde. De Fransman kon van dichtbij geheel vrijstaand met het hoofd scoren. Fenerbahçe gaf zich niet gewonnen en kwam op gelijke hoogte via Ozan Tufan. De Turkse verdediger scoorde na een klein uur spelen met een geweldige uithaal vanaf twintig meter. Hij kon vrij aanleggen en schoot de bal hard in de kruising. Zidane voerde vervolgens een aantal wijzigingen door en zag zijn ploeg uiteindelijk toch aan het langste eind trekken. Door goals van Nacho en invaller Mariano Díaz won Real Madrid de wedstrijd met 5-3.