Ghanese miljoenenaankoop gaat eindelijk weg bij Chelsea

(AS)

De keuze van Keylor Navas om toch bij Real Madrid te blijven, is funest voor Andriy Lunin. Real Valladolid wil de doelman, die afgelopen seizoen aan Legan├ęs werd uitgeleend, op huurbasis overnemen. (AS)

Olympique Marseille is achter de schermen bezig met een bod van zes miljoen euro op de linksback, die vorig seizoen aan Stade Reims werd verhuurd.

Tottenham Hotspur heeft Fernando Llorente om toch nog een jaar langer te blijven. De clubloze aanvaller moet dan wel genoegen nemen met veel minder dan 110.000 euro per week. (Daily Mail)

(The Sun)

Het Saudische Al-Ahli kan een telefoontje van Crystal Palace verwachten. De Premier League-club denkt aan Chileens international Paulo Diaz om de rechterkant van de defensie te versterken. (The Sun)