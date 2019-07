Juventus moet tien miljoen euro meer betalen dan Napoli

Parma haalt twee spelers op bij Atalanta. Aanvaller Andreas Cornelius komt voor circa zesenhalf miljoen euro over, terwijl middenvelder Dejan Kulusevski een seizoen lang wordt gehuurd. (La Gazzetta dello Sport)

Tom Boere kan de overstap maken naar de Turkse Süper Lig. Het gepromoveerde Denizlispor ziet wel wat in de komst van de spits en heeft zich al officieel bij FC Twente gemeld. (TC/Tubantia)