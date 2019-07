Dubbel feest voor Graziano Pellè; Dennis Bergkamp heeft quality time met partner

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Graziano Pellè vierde deze week zijn 34ste verjaardag. Het toeval wil dat Pellè's vriendin Viktoria Varga op exact dezelfde dag (15 juli) verjaart - de Hongaarse is zes jaar jonger dan de Italiaanse spits - en dus was het deze week dubbel feest voor de voormalig Feyenoorder.





(Swipe naar rechts!)





Terwijl het overgrote deel van de selectie van Manchester City zich momenteel in Azië voorbereidt op het nieuwe Premier League-seizoen, geniet Sergio Agüero samen met zoon Benjamín – inderdaad de kleinzoon van Diego Armando Maradona - nog van zijn vakantie.





Ook voormalig PSV'er Santiago Arias deelde deze week een vertederend kiekje met zoonlief. Arias is momenteel met zijn gezin op vakantie in Mexico, na zijn deelname met Colombia aan de Copa América.





Dennis Bergkamp is na zijn gedwongen vertrek bij Ajax een beetje uit beeld geraakt, maar de voormalig topspits heeft gelukkig nog voldoende om handen. Samen met partner Henrita Ruizendaal genoot Bergkamp deze week van een wandeling.





Een speciaal moment voor Fred deze week, want de middenvelder van Manchester United stapte in Brazilië in het huwelijksbootje met Monique Salum. De twee hebben overigens al een kind samen.





Pierre van Hooijdonk is de volgende die lijkt te zijn gevallen voor de Salt Bae-hype: samen met de bekende Turkse tv-icoon Acun Ilicali en de Griekse ondernemer Sakis Tanimanidis dineerde hij deze week op Mykonos in een van de wereldberoemde restaurants van Nusret Gökçe.





Aston Villa is momenteel op oefentournee in de Verenigde Staten. Met de sfeer lijkt het in elk geval wel goed te zitten bij de Premier League-promovendus, getuige onderstaande foto die deze week werd verspreid door assistent-trainer John Terry.





Ook Bayern München en Borussia Dortmund bereiden zich in de Verenigde Staten voor op het nieuwe seizoen. Bayern streek deze week neer in Los Angeles; Dortmund begint zijn campagne in Seattle.





We eindigen met Michel Vlap. De middenvelder lijkt de tijd van zijn leven te hebben na zijn transfer van sc Heerenveen naar Anderlecht. Deze week had hij tussen alle bedrijven door de tijd om zijn nieuwe woonplaats te verkennen.