Arsenal wil Afrika Cup-finalist niet terugkopen

FC Dordrecht kan waarschijnlijk beschikken over Fabian de Abreu en Pedro Marques. De Abreu is een Braziliaanse centrale verdediger zonder club en Marques een aanvaller die van Sporting Portugal kan worden gehuurd. (RTV Rijnmond)

Fiorentina heeft een bod van AS Roma op Jordan Veretout geaccepteerd. De middenvelder gaat voor negentien miljoen euro, exclusief bonussen, in het Stadio Olimpico aan de slag. (Corriere dello Sport)