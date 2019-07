Vivianne Miedema vermaakt zich met vriendin; Tagliafico en Pereiro op vakantie

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Over drie weken begint het nieuwe Eredivisie-seizoen alweer, maar de trainers van de verschillende clubs moeten het tijdens de voorbereiding nog altijd stellen zonder een aantal spelers. Nicolás Tagliafico (Ajax) en Gastón Pereiro (PSV) genoten afgelopen weekend bijvoorbeeld nog optimaal van hun vakantie, na hun deelname aan de Copa América met respectievelijk Argentinië en Uruguay.





Ángel Di María en Giovani Lo Celso, collega-internationals van Tagliafico, zijn samen met hun gezinnen neergestreken op de Turks- en Caicoseilanden.





Op hetzelfde eiland vertoeven ook Leandro Paredes, Paulo Dybala en Rodrigo de Paul, uiteraard met aanhang.





Theo Janssen was de afgelopen periode op Curaçao met vriendin Linda Kolkman en liet daar afgelopen weekend een speciale tatoeage zetten (swipe naar rechts!).





Bastian Schweinsteiger was afgelopen weekend drie jaar getrouwd met voormalig toptennister Ana Ivanovic en stond daar via Instagram bij stil.





Ook een fraai moment voor Isco afgelopen weekend: de middenvelder van Real Madrid werd voor de tweede keer vader. Voor het eerst is zijn huidige vriendin Sara Sálamo de moeder. Isco had overigens van Zinédine Zidane toestemming gekregen om later aan te sluiten bij het trainingskamp van Real Madrid in Canada.





We eindigen met Vivianne Miedema, aanvalsleidster van het Nederlands dameselftal. De spits is in Marbella op vakantie met vriendin Lisa Evans, die net als Miedema overigens in Engeland onder contract staat bij Arsenal (swipe naar rechts!).