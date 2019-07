FC Emmen handelt met Marcel Brands en strikt vijfvoudig international

FC Emmen heeft zich versterkt met Shani Tarashaj. De 24-jarige aanvaller komt op huurbasis over van het Everton van director of football Marcel Brands en gaat twee jaar voetballen voor de Eredivisionist, zo meldt de club via de officiële kanalen. De aanvaller is zondag op de open dag gepresenteerd bij FC Emmen.

De vijfvoudig international van Zwitserland staat sinds januari 2016 onder contract bij Everton, nadat de club Grashoppers vier miljoen euro had betaald. Sindsdien is Tarashaj meerdere keren verhuurd, namelijk aan Grashoppers en Eintracht Frankfurt. Bij de Bundesliga-club kwam de aanvaller tot 1 doelpunt in 13 wedstrijden.

Afgelopen voetbaljaargang maakte de Zwitser met Kosovaarse roots een doelpunt voor de reserves van Grasshoppers. Door veel blessures kwam hij niet in aanmerking voor veel speeltijd in het eerste. Tarashaj is de elfde aanwinst van FC Emmen, na Leon Sopic, Matthias Hamrol, Marko Kolar, Jan-Niklas Beste, Desevio Payne, Ferhat Görgülü, Lorenzo Burnet, Filip Ugrinic, Stefan van der Lei en Nikolai Laursen.

"Ik wil me verder ontwikkelen en dat kan bij FC Emmen" aldus Tarashaj op de site van zijn nieuwe werkgever. "Vorig seizoen moest ik weer fit worden na een zware blessure, dit seizoen wil ik hier mijn stempel drukken om de club te behouden voor het hoogste niveau van Nederland."