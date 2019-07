Inter wil Manchester United eerst elf miljoen betalen

Gremio de Porto Alegre luistert alleen naar biedingen vanaf veertig miljoen euro op Everton, maar hoeft niet per se tot verkoop over te gaan. Onder meer Atlético Madrid, Bayern München, Napoli wachten geduldig af. (Globoesporte)

Manchester United heeft goede hoop op de komst van Harry Maguire. Men wil tot tachtig miljoen euro gaan en denkt dat Leicester City de vraagprijs van negentig miljoen euro voor de verdediger zal laten zakken. (The Sun)

In de komende twee jaar kan Manchester United 62 miljoen euro tegemoetzien.

De overname van Newcastle United door Bin Zayed Group gaat mogelijk niet door. Het vertrek van Rafael Benitez is niet in goede aarde gevallen en heeft de gesprekken verstoord. (Daily Mirror)