VVV-Venlo vindt match op Tinder en meldt aanwinst: ‘Ik wil me laten gelden’

Haji Wright gaat zich aansluiten bij VVV-Venlo, zo melden de Limburgers vrijdag via de officiële kanalen. De 21-jarige aanvaller komt over van het Duitse Schalke 04 en tekent een contract dat hem voor een jaar, met een optie van nog een seizoen, verbindt aan de Eredivisionist. Via een ludiek filmpje maakt VVV de komst van de jongeling bekend.

In de video is VVV via Tinder op zoek naar de juiste match. Spelers als Zlatan Ibrahimovic en Lionel Messi bleken geen match, maar Wright wel. De aanvaller speelde in de jeugd van Los Angeles Galaxy en maakte zijn profdebuut bij New York Cosmos. Daar werd hij weggeplukt door Schalke 04 in 2017. De Amerikaan kwam in totaal zeven keer in actie voor Schalke 04, waar hij nog tot medio 2020 vastlag.

"Jaren geleden heb ik mijn zinnen gezet op een succesvolle carrière in Europa. Na een aantal seizoenen in Duitsland hoop ik nu belangrijk te kunnen zijn voor VVV-Venlo", zegt Wright op de site van VVV. "Door mijn doelpunten en met mijn drive wil ik mij laten gelden voor het team. De gesprekken met de mensen van deze club gaven me het juiste gevoel om deze overstap te maken."

Technisch manager Stan Valckx vindt de Amerikaans jeugdinternational 'een uitstekende speler' die de voorhoede van VVV 'nog meer body' moet geven. "Snelheid, duelkracht en erg doelgericht. We zijn blij en dankbaar dat we er samen met Schalke uit zijn gekomen en dat deze speler voor onze club heeft gekozen." Voor Wright is een tewerkstellingsvergunning aangevraagd. VVV verwacht dat deze procedure binnen twee weken is afgerond. Tot die tijd mag Wright niet in actie komen voor VVV.