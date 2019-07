Droom van Robin Gosens lijkt uit te komen met naderende miljoenentransfer

Robin Gosens tekent een dezer dagen een contract met Schalke 04, zo vermoeden diverse media in Duitsland. Volgens onder meer de Westdeutsche Allgemeine Zeitung heeft de linkerverdediger van Atalanta Bergamo een akkoord met de Bundesliga-club over een meerjarige verbintenis bereikt. De club uit Gelsenkirchen hoopt nu spoedig tot een vergelijk met de Italianen te komen.

Gosens zag het levenslicht in Duitsland, maar speelde nimmer in de jeugd van een Duitse profclub. De verdediger maakte in 2012 de overstap naar Vitesse en werd vanaf januari 2014 voor uiteindelijk anderhalf jaar aan FC Dordrecht verhuurd. Zonder een officiële speelminuut voor Vitesse op zak ondertekende hij medio 2015 een contract met Heracles en twee jaar later volgde een verrassende overstap naar Atalanta.

Gosens, 25 jaar, kwam in de voorbije twee seizoenen tot 62 officiële duels voor Atalanta en eindigde met zijn werkgever op een zevende en een derde stek in de Serie A. Hij werd in verband gebracht met Borussia Dortmund, maar de Duitsers kozen uiteindelijk voor Nico Schulz van TSG Hoffenheim. Nu lijkt Schalke de bestemming van Gosens te worden: de verwachting is dat de club afscheid neemt van Hamza Mendyl.

Gosens is al sinds zijn jeugd een fan van Schalke 04 en komt uit Emmerich, net over de Duitse grens. Dat ligt op een uur rijden van Gelsenkirchen. “Het is mijn grote droom om in de Bundesliga te spelen”, zei hij in maart over de interesse van Borussia Dortmund. “Als je dan in verband wordt gebracht met zo’n grote club, dan laat je dat bepaald niet koud.”