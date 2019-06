Sparta haalt volgende versterking op huurbasis weg bij competitiegenoot

Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met Khalid Karami, zo communiceert de promovendus via de officiële kanalen. De 29-jarige vleugelverdediger komt op huurbasis over van Vitesse, waar hij niet meer in de plannen voorkwam. Na Dante Rigo, Jurgen Mattheij, Denzel James en Bryan Smeets is Karami de vijfde zomerse versterking voor de Spangenaren.

“Met Khalid versterken we ons met een multifunctionele verdediger, die zowel op de linksback- als rechtsbackpositie uit de voeten kan. Hij heeft jaren in de Eredivisie gespeeld en we verwachten dat hij met deze ervaring van grote waarde kan zijn”, zegt Henk van Stee, technisch directeur op Het Kasteel, op de website van Sparta. De Rotterdammers wisten eerder ook Laros Duarte al definitief over te nemen van PSV, nadat de middenvelder afgelopen halfjaar al op huurbasis bij Sparta speelde.

Karami bracht de tweede helft van afgelopen seizoen door op huurbasis bij NAC Breda. Namens de Parel van het Zuiden speelde de verdediger tien wedstrijden en daarin kon hij niet voorkomen dat NAC als nummer achttien van de Eredivisie degradeerde. Vitesse nam Karami een jaar geleden over van Excelsior, maar tot dusver kwam de verdediger in Arnhem niet verder dan één officiële wedstrijd. Zijn contract bij Vitesse loopt nog tot medio 2020.