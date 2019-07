Hoe het ‘grootste talent ooit’ van Manchester United zijn carrière om zeep hielp

Ravel Morrison was in de jeugdopleiding van Manchester United ploeggenoot van onder meer Paul Pogba en Jesse Lingard. Waar Pogba en Lingard al enige tijd deel uitmaken van de hoofdmacht van the Red Devils, is Morrison allang verdwenen bij de recordkampioen van Engeland. De inmiddels 26-jarige middenvelder is clubloos na zijn recente vertrek bij het Zweedse Östersunds FK, wat alweer de achtste club in zijn loopbaan was. De Engelsman, geboren en getogen in Manchester, heeft ondanks zijn nog jonge leeftijd al behoorlijk wat meegemaakt, voornamelijk buiten de lijnen.

Door Rian Rosendaal

In zijn tijd bij the Mancunians werd Morrison nog regelmatig overladen met complimenten van trainers en medespelers. Toenmalig manager Sir Alex Ferguson noemde hem in de Engelse media ‘het grootste natuurlijke talent ooit’ en ook oud-verdediger Rio Ferdinand kwam superlatieven tekort om de local lad te omschrijven. “Ik zou ervoor betalen om hem te zien trainen, laat staan om hem tijdens wedstrijden aan het werk te zien”, zo zei hij in gesprek met BT Sport. Een vaste plaats in de A-selectie bleef echter uit en de eerst nog zo lovende Ferguson is na het vertrek van Morrison in 2012 niet zo complimenteus meer. “We boden hem een contract aan, maar dat heeft hij geweigerd. De eisen die Ravel stelt zijn onrealistisch. Zijn zaakwaarnemer is druk bezig om een andere club te vinden.”

Ravel Morrison en Jesse Lingard vieren een treffer in de finale van de FA Youth Cup in 2011.

Ten tijde van zijn vertrek bij Manchester United was Morrison vooral bezig met zaken die niets met voetbal te maken hebben. In 2011 werd hij veroordeeld tot een taakstraf en een boete van ongeveer 1.600 euro. Twee vrienden van hem waren twee jaar eerder betrokken bij een overval en een slachtoffer in de geruchtmakende zaak kreeg met de intimidatiepraktijken van Morrison te maken. Hij wilde het volgens de Daily Mail op een akkoordje gooien en belde het betreffende slachtoffer meerdere keren op. De gesprekken waren volgens de Engelse tabloid behoorlijk serieus van aard. “Je kent me vanaf nu niet meer. Je weet niet waar in allemaal toe in staat ben”, zou het product van de United-opleiding in felle bewoordingen hebben gezegd. Er kwam tevens een bedreiging middels een bericht op Facebook. “Kijk goed uit, nu je me probeert een loer te draaien.” Het slachtoffer, die daarnaast ook een keer door Morrison en zijn vrienden werd opgezocht, hield een trauma over aan het hele gebeuren. Het was zelfs zo erg dat zijn familie ten koste van alles wilde verhuizen. Het was niet de enige rechtszaak van dat jaar. Vanwege problemen in de relationele sfeer moest hij in therapie. In de rechtszaal werd duidelijk dat dit een gevolg was van het feit dat Morrison tijdens een ruzie de mobiele telefoon van zijn vriendin uit het raam had gegooid.

Morrison vertrok uiteindelijk richting West Ham United, op dat moment uitkomend in de Championship. Ook in Oost-Londen stapelden de problemen zich in rap tempo op. De veelbesproken aanwinst van the Hammers plaatste op Twitter homofobe berichten, welke niet zonder gevolgen bleven. De Engelse voetbalbond eiste een verklaring voor de uitspraken en legde hem korte tijd later een boete van 8.000 euro op. Daarnaast werd een officiële waarschuwing afgegeven. Na ruim drie jaar op Upton Park, met huurperiodes bij Birmingham City, Queens Park Rangers en Cardiff City, tekende Morrison in het geheim een voorcontract met Lazio. De vierjarige verbintenis zou op 1 juli 2015 ingaan. West Ham was hier zo kwaad over dat de samenwerking per direct werd beëindigd. Toenmalig manager Sam Allardyce keek later bij Sky Sports terug op de Londense periode van de aanvallend ingestelde middenvelder. “Hij was goed, ja, maar door de mentale kant van het spel en het leven lukte het hem niet om dat talent regelmatig te laten zien. Hij is het grootste mislukte talent dat ik ooit heb gezien.”

Ook het huwelijk met Lazio kende een teleurstellend verloop, ondanks de twee doelpunten en twee assists in zijn allereerste optreden namens de Romeinse club. Morrison kampte in Rome met aanpassingsproblemen, terwijl ook de taalbarrière hem parten speelde. Daarnaast onderhield de aanwinst uit Engeland een moeizame werkrelatie met Stefano Pioli, destijds de trainer van i Biancocelesti. “Morrison moet gewoon veel harder werken. Hij spreekt nog steeds geen woord Italiaans, wat funest is voor zijn plaats in de selectie”, zo luidde de felle kritiek van Pioli in de Italiaanse media. Het ongenoegen bleek wederzijds te zijn. De door Manchester United opgeleide middenvelder liet dat duidelijk merken in een interview met The Times. “Naar Lazio gaan is echt de slechtste beslissing geweest die ik ooit in mijn leven heb genomen.”

Net als bij West Ham werd Morrison in zijn tijd bij Lazio meer dan eens verhuurd. Queens Park Rangers sloot hem opnieuw tijdelijk in de armen, al bleef zijn inbreng op Loftus Road beperkt tot slechts vijf wedstrijden. De koopoptie in de huurovereenkomst werd dan ook niet gelicht door de clubleiding. In de zomer van 2017 volgde een opmerkelijke carrièreswitch, al was het wel van tijdelijke aard. Morrison verhuisde naar de andere kant van de wereld om voor Atlas Guadalajara te gaan spelen. De Mexicaanse club bevond zich het gehele seizoen in de onderste regionen, maar de strijd tegen degradatie had geenszins een negatief effect op het humeur van de Britse huurling. Elke week speelminuten maken was hem veel waard. “Het was echt de tijd van mijn leven. Ik speelde goed in Mexico, het weer was geweldig en ook de manier van leven daar vond ik bijzonder prettig”, zou de door Lazio verhuurde middenvelder later laten optekenen door The Times.

In Mexico kwam Morrison tot 25 officiële wedstrijden.

Morrison keerde dan ook met frisse tegenzin terug bij Lazio, waar zijn laatste contractjaar inging. Steven Gerrard, net aangesteld als manager van Rangers FC, wilde hem naar Glasgow halen, maar een deal werd nooit beklonken. Wat wel van de grond kwam, was een stageperiode bij Östersunds, dat hem uiteindelijk een contract voor de duur van vijf maanden voorlegde. “Ik geloof in het verhaal van de club”, citeerde The Times Morrison na het ondertekenen van de verbintenis in Zweden. “Ze hebben hier een Engelse technisch directeur (David Webb, red.) en ook de trainer (Ian Burchnall, red.) komt uit Engeland. Dat is zeker een pluspunt. Het is een wereld van verschil met Lazio. We zijn onlangs op trainingskamp geweest in Marbella en tijdens die vijf dagen is er geen onvertogen woord gevallen. Het hele plaatje klopt gewoon. Het saamhorigheidsgevoel bij deze club is groot.” De woorden van vier maanden geleden zijn alweer ingehaald door de realiteit, want Morrison is niet langer actief in Scandinavië. Op 20 juni kwam het bericht naar buiten dat het Zweedse avontuur geen vervolg krijgt, voornamelijk door de verschillende blessures die de voormalig middenvelder van Manchester United opliep. Mede hierdoor kwam hij tot slechts een doelpunt in negen wedstrijden.

De Daily Mail kwam al snel met het verhaal dat Morrison Östersunds van de ene op de andere dag zou hebben verlaten. De speler in kwestie gebruikte zijn Twitter-account om de geruchten nog dezelfde dag te ontzenuwen. “De zoveelste leugen! Het is echt beschamend aan het worden. Mijn contract bij Östersunds zit erop, dat is alles. Ik ben dus niet als een dief in de nacht vertrokken, zoals her en der is gesuggereerd. Luister alsjeblieft niet naar de leugens van de wanhopige mensen die werkelijk van elke mug een olifant maken. Ik heb al enkele jaren niets te maken gehad met negatieve berichtgeving in de media, dus laat me alsjeblieft met rust.” Morrison meldde zich twee dagen later weer op Twitter en had een cryptische boodschap in petto voor zijn volgers. “De wereld zit op een mysterieuze manier in elkaar.” De clubloze middenvelder was een stuk duidelijker in een recent onderhoud met SPORTbible, dat te horen kreeg dat er goede hoop was op een contract bij een club in Engeland.

My contract with @ofk_1996 has finished. I have not walked out so don’t listen to all the lies that come from these desperate people that will try make a story from anything I’ve stayed away from all this negative & bad press for years Leave me alone please ???? — ravel morrison (@morrisonravel) June 20, 2019

De loopbaan van Morrison na diens vertrek bij Manchester United wordt gekenmerkt door de nodige tegenspoed. Toch was de keuze om de Engelse grootmacht op negentienjarige leeftijd te verlaten niet per definitie verkeerd, zo citeerde de Daily Telegraph voormalig jeugdtrainer Paul Brogan in 2013. “Met de kennis van nu is het misschien wel het beste wat Ravel ooit is overkomen. Een frisse start elders was op dat moment het allerbeste voor hem. Ravel werd in Manchester op een verkeerde manier beïnvloed en moest daar echt van loskomen.” Brogan was in hetzelfde interview lovend over de kwaliteiten van zijn voormalig pupil. “Hij had een bepaalde uitstraling die indruk op mij maakte, zelfs voordat Ravel ook nog maar een wedstrijd had gespeeld. Ik geloof echt dat hij kan uitgroeien tot een speler die goed genoeg is voor elke club in de wereld, zelfs Barcelona. Het talent dat ik bij dat jochie van acht zag, zal nooit verloren gaan.”

Ook Ferguson, die in 2013 afzwaaide na 27 overwegend succesvolle dienstjaren op Old Trafford, heeft nog steeds een zwak voor Morrison. De Schotse manager in ruste liet de middenvelder in 2012 met pijn in zijn hart naar West Ham gaan, zo blijkt uit zijn boek genaamd Leading. “Helaas zijn er voorbeelden van spelers die ongeveer dezelfde achtergrond hebben als Giggs of Ronaldo, maar die, ondanks enorm veel talent, emotioneel of mentaal niet sterk genoeg zijn om de pijn uit hun jeugd te overwinnen. Ravel was misschien wel het meest trieste geval. Hij had zo veel talent, maar hij bracht zichzelf alsmaar in de problemen. Hij had echt een fantastische speler kunnen worden. Het bleef escaleren, daardoor moesten we afscheid nemen.” Het is de vraag welke club de gok aandurft met Morrison, die nu al op een kruispunt in zijn turbulente loopbaan lijkt te zijn aanbeland.