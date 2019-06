Tunesië morst weer door enorme blunder van doelman Mouez Hassen

Tunesië en Mali hebben vrijdag de punten verdeeld op de Afrika Cup. Laatstgenoemde land kwam in de tweede helft op voorsprong door geblunder van doelman Mouez Hassen. Tunesië kwam echter snel langszij en wist alsnog een punt te halen: 1-1. Door de remise is Mali, dat nu vier punten heeft, zo goed als zeker van de volgende ronde.

Mali had het eerste duel in Groep E met 4-1 gewonnen van Mauritanië, terwijl Tunesië een punt over had gehouden aan de confrontatie met Angola (1-1). Beide landen zouden dus uitstekende zaken doen met een zege. Mali kwam na een uur spelen op voorsprong bij een corner. Doelman Hassen taxeerde de bal volledig verkeerd, waardoor de bal in het doel belandde: 0-1.

Tunesie liet er echter geen gras over groeien en maakte tien minuten later alweer de gelijkmaker. Wahbi Khazri kreeg de treffer op zijn naam, nadat doelman Djigui Diarra op het verkeerde been werd gezet. De vrije bal van de aanvallende middenvelder belandde via de muur en met enig fortuin in de lange hoek, waarbij de keeper kansloos was: 1-1.