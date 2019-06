Eerste WK-doelpunt lichtpuntje voor Thailand in nieuwe afstraffing

Zweden heeft ook de tweede wedstrijd in groep F van het WK Vrouwen winnend afgesloten. De formatie van bondscoach Pia Sundhage was in Nice met 5-1 te sterk voor Thailand, dat dinsdag nog werd weggevaagd door de Verenigde Staten (13-0). Zweden won dezelfde dag met 2-0 van Chili en staat derhalve op zes punten uit twee groepsduels. Dankzij de twee overwinningen zijn de Scandinaviërs nu al verzekerd van een plaatsbewijs voor de achtste finale van het WK.

Het elftal van Sundhage zorgde voor het snelste doelpunt van het toernooi in Frankrijk tot dusver. Linda Sembrant was alert bij een vrije trap van Elin Rubensson en tekende al in de zesde minuut voor de openingstreffer in de matig gevulde Allianz Riviera. Het tweede Zweedse doelpunt volgde dertien minuten later. Waraporn Boonsing wist de kopbal van Lina Hurtig nog uit het doel te houden, maar was kansloos op de rebound van Kosovare Asllani. Thailand, natuurlijk geschrokken van het pak slaag tegen Team USA, beperkte zich tot verdedigen en was vooral bezig met het beperken van de schade. Aanvallende intenties waren nauwelijks waarneembaar.

Zweden trok het eenzijdige duel in de slotfase van de eerste helft definitief naar zich toe. Een afstandsschot van Fridolina Rolfö, ploeggenoot van Oranje-international Lineth Beerensteyn bij Bayern München, verdween in de bovenhoek. Ook na rust bleven de krachtsverhoudingen intact, want er kwam geen verandering in het eenrichtingsverkeer richting het doel van Thailand. Desondanks bleef een nieuwe monsterscore uit, daar Zweden wist dat de volgende ronde al was bereikt en zodoende niet vol op de aanval hoefde te worden gespeeld.

Sundhage voerde enkele wissels door om een aantal vaste krachten rust te gunnen. Zo ging onder meer de trefzekere Rolfö vroegtijdig naar de kant. Hurtig kopte tien minuten voor tijd raak, maar verzorgde niet het slotakkoord. Dat deed Kanjana Sung-Ngoen ook niet, ondanks haar fraaie eretreffer namens Thailand. Het was het eerste doelpunt van Thailand op het WK. Door bemiddeling van de VAR kreeg Zweden in blessuretijd nog een strafschop, die werd benut door Rubensson.

Zweden, door velen getipt als potentiële wereldkampioen en mogelijk tegenstander van de Oranje Leeuwinnen in de volgende ronde, sluit de groepsfase donderdag af. De Verenigde Staten, als regerend wereldkampioen ook titelfavoriet, is in Le Havre de opponent. De Amerikaanse ploeg staat later deze zondag tegenover Chili en het eerste fluitsignaal in het Parc des Princes klinkt om 18.00 uur.