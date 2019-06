Ronaldo en Mbappé reizen in stijl; weer lol om gesponsorde foto Van de Beek

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Nu ook de Nations League en de EK-kwalificatiewedstrijden erop zitten, kunnen ook de grootste Europese voetballers echt met vakantie. Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé liet zich in stijl naar hun vakantieadres vervoeren.





Andere voetballers overlegden geen foto’s vanuit privéjets. Dat mocht de vakantiepret bij de meesten echter absoluut niet drukken. Royston Drenthe brengt de zomer met familie door op Ibiza, Jan Oblak is voor even terug in zijn vaderland Slovenië, Shkodran Mustafi doet Turkije aan en Urby Emanuelson heeft de tijd van zijn leven op een voor ons onbekende bestemming.





Ook Donny van de Beek heeft inmiddels een vakantiespot gevonden: op social media is te zien hoe de middenvelder van Ajax is neergestreken op Ibiza. Van de Beek schafte vlak voor vertrek nog even snel een nieuwe zonnebril aan en deed daar op zijn Instagram-pagina uitgebreid mededeling van. Voormalig ploeggenoot Davy Klaassen had al gauw in de smiezen dat het vermoedelijk ging om een onvervalste 'sponsorpost' en zorgde met onderstaande opmerking voor grote hilariteit in de commentsectie.





Het is zeker niet de eerste keer dan Van de Beek op social media te grazen wordt genomen vanwege een, naar verluidt, gesponsorde Instagram-post. In maart was de middenvelder ook al aan de beurt, nadat hij reclame had gemaakt voor Hansaplast.





Tal van grote namen kwamen deze week samen op het PGA Catalunya Resort in Girona voor de Legends Trophy, een golfevenement voor (oud-)voetballers. Onder anderen Josep Guardiola, Ronald de Boer, Ruud Gullit en Kenneth Perez vertoonden kun kunsten op een van de fijnste golf courses van Spanje.





Voor Lionel Messi ligt de focus voorlopig nog op voetbal. De superster van Barcelona doet deze maand met Argentinië een gooi naar de Copa América en deelt gedurende het toernooi in Brazilië een kamer met Sergio Agüero. Messi kon het deze week niet laten om snel een selfie te nemen toen zijn kamergenoot even was weggedommeld.