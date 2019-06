Samuel Scheimann laat Israël achter zich en keert terug in de Eredivisie

Samuel Scheimann is komend seizoen weer op de Nederlandse velden te bewonderen. VVV-Venlo meldt woensdag dat de verdediger een eenjarig contract heeft getekend bij de Limburgers. Scheimann speelde de afgelopen jaren in Israël en komt over van Beitar Jeruzalem, waar hij nog tot de zomer van 2020 vastlag.

Twee jaar geleden had VVV ook al serieuze interesse in de 31-jarige Scheimann, maar toen kwam het niet tot een transfer. “We waren al helemaal rond met de speler zelf”, memoreert manager voetbalzaken Stan Valckx op de clubsite. “Maar uiteindelijk wilde zijn toenmalige werkgever hem niet vrijgeven en ketste de overgang af. Mooi dat het dit keer wel is gelukt.”

De tweevoudig international van Israël werd opgeleid bij Feyenoord en NAC Breda en debuteerde na een verblijf bij Kozakken Boys in het betaald voetbal bij FC Den Bosch. Na een jaar in de Eredivisie met Excelsior vertrok hij naar zijn geboorteland Israël, waar hij uitkwam voor Maccabi Haifa, Hapoel Tel Aviv, Hapoel Haifa en Hapoel Beeer Sheva en Beitar Jeruzalem.