Kritiek na 13-0: ‘Om zo die goals op je vingers te tellen is echt gênant’

De Verenigde Staten geldt als een van de topfavorieten voor de winst van het WK voor vrouwen en Team USA begon dinsdagavond op overtuigende wijze aan het toernooi door met maar liefst 13-0 van Thailand te winnen. De manier waarop de Amerikaanse vrouwen de laatste doelpunten vierden leidde echter tot de nodige kritiek van onder meer Clare Rustad en Kaylyn Kyle, twee voormalige internationals van Canada.

“Ik denk gewoon dat ze met wat nederigheid en klasse hadden kunnen winnen, dat is ze niet gelukt. Het vieren van die doelpunten laat in de wedstrijd is compleet onnodig, wat is dit?”, was Rustad duidelijk bij TSN. Haar landgenoot Kyle liet zich in nog sterkere bewoordingen uit: “Ze zijn wat mij betreft het beste team van de wereld en om eerlijk te zijn, walg ik hiervan. Je neemt het op tegen een land dat voor de eerste keer op een WK is, ze zijn alleen al blij dat ze hier mogen zijn.”

“Ik snap het als Mallory Pugh het zo viert, het was haar eerste doelpunt op een WK. Maar die anderen, die hun doelpunten tellen… dat was echt gênant”, verwees ze naar Alex Morgan. De sterspeelster van de VS was goed voor vijf doelpunten en telde na haar laatste goal met haar vingers tot vijf. “Ik ben zelf een professioneel atlete geweest, er zitten kinderen te kijken en dan vier je zo bij de achtste, negende, tiende… Ik heb voor de wedstrijd gezegd dat je veel wil scoren en meteen toe wil slaan vanwege het doelsaldo. Maar er is een manier om dat te doen en dit was het wat mij betreft niet.”

De Amerikaanse vrouwen kregen echter ook bijval uit eigen land van icoon Abby Wambach, 256-voudig international van de Verenigde Staten: “Voor iedereen die hier problemen mee heeft: voor sommige speelsters is dit hun eerste WK en ze horen blij te zijn. Stel je eens voor hoe het is om daar te spelen. Het is je droom en dan scoor je ook nog eens op een WK. Echt respect hebben voor de sport betekent dat je altijd je best doet. Dit is ook een oproep aan de FIFA om sommige van deze landen meer middelen te geven. Het is het WK mensen. Zouden jullie dit ook over mannen zeggen? Ik dacht het niet”, was zij duidelijk.