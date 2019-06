Oranje ziet eerste groepsduel eindigen in nipte zege voor titelfavoriet

Canada is het WK voor vrouwen goed begonnen. De kanshebber voor de eindzege had maandagavond veel moeite met Kameroen, maar een treffer vlak voor rust bleek voldoende voor het Noord-Amerikaanse land: 1-0. Canada leidt zodoende Groep E, aangezien groepsgenoten Nederland en Nieuw-Zeeland dinsdag pas beginnen aan het toernooi in Frankrijk.

Canada bleek te sterk voor Kameroen, dat lang standhield en kranig weerstand bood. De ploeg van Kenneth Heiner-Möller kon zich nauwelijks door de defensie van de Afrikanen voetballen. Pas vlak voor rust was Canada succesvol. Kadeisha Buchanan sprong bij een corner van Janine Beckie hoog de lucht in en kopte krachtig de openinstreffer tegen de touwen: 1-0.

In de tweede helft had Canada voldoende kansen om de score verder uit te breiden, maar Kameroen hield het doel in het restant van de wedstrijd schoon. Door de nipte zege in Montpellier heeft Canada goede zaken gedaan om de volgende ronde te halen. Later deze maand volgen de groepswedstrijden tegen Nieuw-Zeeland en de Oranje Leeuwinnen.