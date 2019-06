Parris en White helpen titelkandidaat aan voortvarende start in Nice

Engeland is met een overwinning begonnen aan het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. De formatie van manager Phil Neville won zondagavond in de Allianz Riviera in Nice met minimaal verschil van Schotland: 2-1. De Engelsen waren nagenoeg de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, maar door een late aansluitingstreffer werd het toch nog even spannend.

Engeland had aanvankelijk weinig te duchten van een armzalig Schotland. De blauwhemden begonnen nog wel enthousiast aan de wedstrijd, maar moesten het initiatief al snel aan de Engelsen laten. De openingstreffer viel uiteindelijk na veertien minuten voetballen. Een voorzet van Fran Kirby werd met de hand beroerd door Nicola Docherty, waarna de strafschop die, na tussenkomst van de videoscheidsrechter (VAR), volgde feilloos werd benut door Nikita Parris: 1-0.

De Engelse druk bleef daarna aanhouden. Ellen White was halverwege de eerste helft dicht bij de 2-0, maar haar krachtige schot werd onschadelijk gemaakt door keepster Lee Alexander. De ploeg van Neville bleef domineren en wist zijn voordelige marge op slag van rust alsnog te verdubbelen. Kirby won het duel van Rachel Corsie, waarna White oog in oog met Alexander doeltreffend uithaalde.

Engeland leek de wedstrijd vrijwel onmiddellijk na de onderbreking in het slot te gooien, maar Beth Mead had de pech dat haar doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Schotland mocht daardoor blijven hopen op een comeback en de ploeg kon elf minuten voor tijd plots de aansluitingstreffer vieren. Claire Emslie scoorde na een fraaie assist van Lisa Evans, maar verder dan de 2-1 zouden de Schotten uiteindelijk niet meer komen.