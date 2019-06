Manchester United stelt huurdeal voor aan Real Madrid

(The Sun)

David Beckham wil toeslaan bij zijn oude club Manchester United. De voormalige middenvelder hoopt Antonio Valencia te kunnen strikken voor zijn Inter Miami. (The Sun)

Aston Villa mengt zich in de strijd om Maxi Gómez. De spits van Celta de Vigo wordt ook genoemd bij onder meer West Ham United en Internazionale. (Birmingham Mail)

willen de aanvaller voor een seizoen, met de optie voor een extra jaar, huren en zijn bereid zijn weeksalaris van 540 duizend euro over te nemen.

(The Sun)

West Ham United wil Michail Antonio aan boord houden. De buitenspeler kan echter binnen Londen van club veranderen, aangezien Crystal Palace interesse heeft getoond. (The Sun)