Langste speelster van WK voor vrouwen gidst Frankrijk langs Zuid-Korea

Het vrouwenelftal van Frankrijk is uitstekend begonnen aan het WK in eigen land. Les Bleus kenden vrijdagavond in in het Parc des Princes in Parijs geen enkele moeite met Zuid-Korea: 4-0. Zaterdagavond komen de andere twee landen in de poule, Noorwegen en Nigeria, in actie in een onderling duel.

Met name het verschil in fysieke kracht viel op tussen de nummers vier en veertien van de FIFA-wereldranglijst. De Fransen buitten het verschil in lengte optimaal uit, met twee kopdoelpunten van van Wendie Renard uit hoekschoppen. De verdedigster van grootmacht Olympique Lyon, met een lengte van 1 meter 87 de langste speelster op het WK, scoorde na 34 minuten uit een corner van Gaëtane Thiney en in de blessuretijd van de eerste helft op aangeven van Amel Majri.

Ze zorgde daarmee voor de 2-0 en de 3-0; Frankrijk had de score al vroeg geopend via Eugénie Le Sommer. De aanvalster ontsnapte aan de aandacht van de Zuid-Koreanen, sprintte het zestienmetergebied binnen en werd gevonden door Amandine Henry: 1-0. Een volley van Griedge Mbock leek daarna de 2-0 te betekenen, maar ze bleek op basis van videobeelden millimeters buitenspel te staan.

De cijfers van de eerste helft waren veelzeggend: zeventien schoten tegenover nul. Het was eenrichtingsverkeer naar het Zuid-Koreaanse doel. Na de rust kwamen de Aziaten wat meer aan aanvallen toe, maar het samenspel van de ploeg liet veel te wensen over. Frankrijk miste tegelijkertijd de urgentie om de score nog veel verder op te voeren. Het bleef bij één doelpunt in de tweede helft: in de slotfase maakte Henry er 4-0 van nadat ze naar binnen sneed en op knappe wijze de bovenhoek vond.