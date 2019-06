‘Terugkeer Hicham Faik in Eredivisie lonkt; eerste bod afgewezen’

Hichaim Faik keert mogelijk terug naar de Eredivisie, zo weet de Leeuwarder Courant donderdagochtend te melden. De 27-jarige middenvelder staat in de belangstelling van sc Heerenveen, dat naast een spits ook nog op zoek is naar een controlerende middenvelder. Zulte Waregem wil Faik echter niet zomaar laten gaan.

Faik ligt nog twee jaar vast bij Zulte Waregem, de Belgische club waar de middenvelder zich afgelopen zomer transfervrij aansloot na zijn vertrek bij Excelsior. Heerenveen heeft al een bod uitgebracht op Faik, maar Zulte Waregem vond het bedrag te laag en heeft de aanbieding van de Friese club naar verluidt naar de prullenbak verwezen.

Zulte Waregem is op de hoogte van de interesse van Anderlecht in Michel Vlap. De middenvelder staat voor een vertrek bij Heerenveen en laatstgenoemde Belgische club lijkt een goede vervolgstap voor Vlap te kunnen worden. 'Zulte Waregem hoopt dat Heerenveen binnenkort over een goedgevulde portemonnee beschikt, met als gevolg dat er een beter bod voor Faik op tafel komt', zo klinkt het.

Faik was in het verleden in Nederland actief bij Almere City FC, Roda JC Kerkrade en Excelsior. Bij de Rotterdamse club wist de middenvelder veel indruk te maken met zijn spel. Afgelopen zomer hadden meerdere clubs uit de Eredivisie belangstelling voor Faik, maar de speler koos destijds voor een dienstverband bij Zulte Waregem.