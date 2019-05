Abdou Harroui bezorgt Sparta met prachttreffers prima uitgangspositie

Sparta Rotterdam is dicht bij het bereiken van de finale van de Keuken Kampioen Divisie Play-Offs. Het team van trainer Henk Fraser won zondagmiddag met 0-2 op bezoek bij TOP Oss en heeft zo een uitstekende uitgangspositie met het oog op de return van woensdag op het eigen Kasteel. De 21-jarige Abdou Harroui bezorgde Sparta na rust met twee prachtige treffers de overwinning, nadat de ploeg in de eerste helft nog matig speelde.

Het publiek in het Frans Heesenstadion kreeg een ronduit saaie eerste helft voorgeschoteld. Het tempo van de wedstrijd lag gedurende 45 minuten erg laag en de eerste serieuze mogelijkheid viel pas halverwege het eerste bedrijf te noteren: Huseyin Dogan schoot na voorbereidend werk van Bryan Smeets op de vuisten van Tim Coremans. Sparta stelde daar amper een serieuze doelpoging tegenover. Mohamed Rayhi produceerde rond het halfuur een gevaarloos rollertje, maar in de problemen kwam TOP Oss voor rust nimmer.

Beide teams konden zich halverwege mogelijk wel beklagen over de arbitrage. Sparta-middenvelder Deroy Duarte leek na ruim een halfuur voetballen aan een rode kaart te ontsnappen na een harde charge op Philippe Rommens, terwijl TOP Oss goed weg leek te komen na een handsbal in het eigen strafschopgebied. Kort na de onderbreking wist Sparta de wedstrijd op fraaie wijze open te breken. Harroui werd in de zestien tussen twee verdedigers in aangespeeld, waarna de jonge middenvelder met een knappe uithaal de bovenhoek vond: 0-1.

De wedstrijd leek daarna te ontbranden. Dogan schoot aan de overzijde uit een vrije trap in het zijnet, maar de thuisploeg bleek niet in staat om door te pakken. TOP Oss had moeite om tot uitgespeelde kansen te komen en moest twintig minuten voor tijd een forse tegenvaller incasseren, doordat sterspeler Dogan geblesseerd uitviel. Daarna was Sparta gevaarlijk via onder anderen Lassana Faye en Rayhi, maar Ronald Koeman junior redde tweemaal fraai. Een grotere nederlaag leek TOP Oss daardoor bespaard te worden, maar Sparta wist drie minuten voor tijd via Harroui toch nog een keer toe te slaan. De jongeling werd in het strafschopgebied bereikt door Ragnar Ache, waarna hij met een schitterende stift afrondde.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.