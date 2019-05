Doelman beleeft week na verongelukken broer emotionele avond in bekerfinale

FC Midtjylland heeft zich vrijdagavond ten koste van Bröndby IF verzekerd van de winst van de Deense beker en met name bij doelman Jesper Hansen waren de emoties na afloop van de eindstrijd groot. De 34-jarige sluitpost verloor vorige week zijn vier jaar jongere broer in een auto-ongeluk en eiste vrijdagavond een hoofdrol op door in de strafschoppenreeks twee penalty’s te keren.

Hansen nam eerder deze week via een emotionele boodschap op zijn Instagram-pagina nog afscheid van zijn broer: “Ik ben enorm trots op je en dat zal altijd zo blijven. Je was altijd zo vrolijk en je was mijn beste vriend. Ik zal je voor altijd in mijn hart meedragen.” De doelman koos er ondanks de tragedie voor om vrijdag onder de lat plaats te nemen en zag hoe Kian Hansen zijn ploeg na zes minuten spelen op voorsprong zette.

Dominik Kaiser schoot een kwartier later echter namens Bröndby de 1-1 achter Hansen en in het restant van de finale werd er niet meer gescoord. Hansen groeide vervolgens in de strafschoppenreeks uit tot de held aan de kant van de voormalige werkgever van Rafael van der Vaart en hij werd nadat hij de beslissende penalty had gestopt omgeven door zijn ploeggenoten.