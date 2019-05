Wat heeft Ajax tot dusver verdiend in de Champions League?

Ajax maakt dit seizoen grote indruk in Europa en kan voor het eerst sinds 1996 de finale van de Champions League bereiken. Het team van Erik ten Hag bleek een reuzendoder, want in de knock-outfase werden Real Madrid en Juventus uitgeschakeld. Tottenham Hotspur is de laatste horde op weg naar de finale in Madrid. Mocht Ajax er vanavond in slagen om te presteren wat op voorhand niemand had verwacht, ontvangt het een bonus van vijftien miljoen euro. Bij het bereiken van de finale komen de verdiensten van dit Europese seizoen ver boven de honderd miljoeon euro uit.

Ajax eindigde vorig seizoen op de tweede plaats in de Eredivisie en moest zich via de voorrondes van de Champions League zien te plaatsen voor de groepsfase. Het team van Ten Hag rekende in de tweede voorronde, derde voorronde en play-offs achtereenvolgens af met Sturm Graz, Standard Luik en Dynamo Kiev. Net als alle andere 31 geplaatste clubs ontving Ajax een startpremie van 15,25 miljoen euro.

Voor het eerst keert de UEFA ook een bonus uit aan alle Champions League-deelnemers waarvan de hoogte wordt bepaald op basis van de prestaties van de afgelopen tien jaar. De club die van alle 32 deelnemers het laagste op de ranglijst staat, ontvangt 1,1 miljoen euro en de nummer een ontvangt 35,2 miljoen euro. Ajax is terug te vinden op de 21e plaats op de ranglijst, maar omdat een aantal clubs die hoger staan dit seizoen niet deelnemen aan de Champions League (Zenit Sint-Petersburg, AC Milan, Sevilla, Arsenal en Chelsea) zijn de Amsterdammers de nummer 17 op de UEFA-coëfficiëntenranglijst van de afgelopen tien jaar. Deze plaats levert Ajax nog eens 18,7 miljoen euro op.

Ruim twee miljard euro aan prijzengeld

De UEFA heeft dit seizoen in totaal 2,04 miljard euro aan prijzengeld beschikbaar gesteld voor de Champions League en Europese Super Cup. De Europese voetbalbond deelt dertig procent van dit bedrag (585 miljoen euro) uit via prestatiebonussen. Een overwinning in de groepsfase van de Champions League is goed voor een premie van 2,7 miljoen euro, terwijl een gelijkspel 900.000 euro oplevert. Ajax pakte in de groepsfase twaalf punten, goed voor een totaalbedrag van 10,8 miljoen euro.

Het prijzengeld vanuit de groepsfase zal nog verder oplopen. De UEFA keert bij een gelijkspel namelijk 1,8 miljoen euro uit aan twee clubs. Zodoende blijft er 900.000 euro per gelijkspel over. In de groepsfase is in totaal 22 keer gelijkgespeeld, waardoor er 19,8 miljoen euro over is. Dat bedrag zal via een verdeelsleutel naar de 32 deelnemers gaan. Welk bedrag Ajax hier aan overhoudt wordt pas aan het einde van het seizoen bekend.

Ajax had zich na de vijfde speelronde al verzekerd van overwintering in het miljardenbal. Kwalificatie voor de achtste finales was goed voor een bonus van nog eens 9,5 miljoen euro. Daar blijft het niet bij, want de club haalt ook geld uit de zogenoemde marketpool (292 miljoen euro). Deze pot wordt verdeeld op basis van de opbrengst van de tv-rechten in Nederland. Omdat PSV en Ajax dit seizoen meedoen aan de Champions League, moeten de twee Nederlandse clubs het bedrag verdelen. Hoe hoog dit bedrag precies is, is nog niet bekend. Naar verwachting ontvangt Ajax ongeveer 4,5 miljoen euro vanuit de marketpool.

De koploper van de Eredivisie speelde dit Champions League-seizoen tegen AEK Athene, Benfica en Bayern München in een uitverkocht huis. De Johan Cruijff ArenA, goed voor 54.846 zitplaatsen, zat driemaal vol. Naar verwachting heeft de club vanuit de kaartverkoop ongeveer 6 miljoen euro verdiend. Het totaalbedrag van Ajax in zes groepswedstrijden is zodoende opgelopen naar 64,75 miljoen euro. Tegen Real Madrid en Juventus was de ArenA opnieuw uitverkocht en keken circa 17.000 toeschouwers het duel in de Ziggo Dome, waardoor er nog eens ongeveer 5 miljoen euro bij opgeteld kan worden.

Meer miljoenen lonken voor Ajax

Omdat ten koste van Real Madrid de kwartfinale werd bereikt, keert de UEFA nog eens 10,5 miljoen euro aan Ajax uit. In de kwartfinale bleken de Amsterdammers te sterk voor Juventus en kwalificeerden zij zich voor de halve finale, goed voor een bonus van 12 miljoen euro. Zodoende komen de verdiensten dit Champions League-seizoen op een bedrag van ongeveer 90,5 miljoen euro. Ajax heeft niet openbaar gemaakt hoeveel er is verdiend aan de kaartverkoop, dus het genoemde bedrag is een schatting. Ajax speelt tegen Tottenham Hotspur in een uitverkocht stadion, goed voor ongeveer nog eens 2 miljoen euro uit de kaartverkoop. Van de overgebleven 19,8 miljoen euro vanuit de groepsfase wordt er nog een vooralsnog onbekend bedrag aan het eindtotaal toegevoegd.

Als Ajax er in slaagt om de finale te bereiken, keert de UEFA een bonus uit van 15 miljoen euro. Inclusief de kaartverkoop en exclusief het nog toe te voegen (onbekende) bedrag vanuit de groepsfase, zal Ajax dan uitkomen op een bedrag van 107,5 miljoen euro. Bij de eindzege van het toernooi keert de UEFA een bonus van 4 miljoen euro uit. De winnaar van de Champions League plaatst zich automatisch voor de Europese Super Cup, goed voor een bonus van 3,5 miljoen euro. Het totaalbedrag kan daardoor boven de 115 miljoen euro uitkomen.

Welk bedrag Ajax daadwerkelijk overhoudt, is niet bekend. Een deel van de verdiensten zal opgaan aan premies voor de spelers, terwijl er ook relatief grote bedragen gaan zitten in het organiseren van de wedstrijden, het reizen, verblijf en overige uitgaven.

Marktwaarde selectie

Het succes in de Champions League is bovendien goed voor de marktwaarde van de selectie. De clubleiding van Ajax heeft al laten weten rekening te houden met de verkoop van verschillende spelers en dat gaat de huidige koploper van de Eredivisie gigantische bedragen opleveren. Spelers als Matthijs de Ligt, David Neres, Nicolás Tagliafico, Dusan Tadic en Hakim Ziyech worden wekelijks gelinkt aan de grootste clubs uit Europa. De gewilde Ajacieden hebben allemaal doorlopende contracten, waardoor directeur spelersbeleid Marc Overmars hoog in de boom kan gaan zitten met betrekking tot de vraagprijs. Frenkie de Jong werd voor maximaal 86 miljoen euro verkocht aan Barcelona en ook voor de andere Ajacieden zal Overmars tientallen miljoenen euro's willen zien.