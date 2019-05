Bryan Smeets grijpt weer naast prijs; opvolger Aitor speelt bij Telstar

Terell Ondaan is met een meerderheid van de stemmen verkozen tot Beste Speler van de vierde periode, zo meldt de Keuken Kampioen Divisie via de officiële kanalen. Hiermee treedt de aanvaller van Telstar in de voetsporen van Istvan Bakx (Go Ahead Eagles), Lars Veldwijk (Sparta Rotterdam) en Aitor Cantalapiedra (FC Twente), die in de voorbije periodes de prijs in ontvangt mochten nemen.

De uitslag voor de verkiezing Beste Speler is gebaseerd op stemmen van de trainers en aanvoerders van alle Keuken Kampioen Divisie-clubs én op stemmen van de fans. Naast Ondaan waren TOP Oss-middenvelder Bryan Smeets (voor de derde keer), NEC'er Jordy Bruijn en Branco van den Boomen, aanvoerder van FC Eindhoven, genomineerd voor deze eretitel.

Ondaan bleek bij zowel de trainers en aanvoerders als bij het publiek favoriet om als Beste Speler van de vierde periode te worden gekroond. Na drie eerdere nominaties voor Beste Keeper van de periode heeft SC Cambuur-keeper Xavier Mous nu daadwerkelijk de eretitel op zijn naam weten te schrijven. Mous wist in de verkiezing concurrenten Etienne Vaessen (RKC Waalwijk), Mattijs Branderhorst (NEC) en Agil Etemadi van Almere City FC voor te blijven.

Almere City FC is wel vertegenwoordigd tussen de winnaars. Coach Ole Tobiasen is door zijn collega-trainers en aanvoerders met een ruime meerderheid gekozen als Beste Trainer van de vierde periode. Het Beste Talent van de vierde periode is Kenzo Goudmijn. Het toptalent van Jong AZ is met een ruime meerderheid verkozen door de trainers en aanvoerders van de Keuken Kampioen Divisie-clubs.

