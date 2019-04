Spelers, vrouwen en analisten leven op social media toe naar Ajax - Tottenham

Voor Ajax komt het eerste duel met Tottenham Hotspur in de halve finales van de Champions League steeds dichterbij. De selectie van de Amsterdammers en diverse analisten maakten maandag al de reis naar Londen, waar dinsdagavond om 21.00 uur wordt afgetrapt in het Tottenham Hotspur Stadium, en inmiddels hebben ook de spelersvrouwen voet gezet op Engelse bodem. Op social media is het aftellen naar de kraker van vanavond begonnen.