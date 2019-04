'De Portugese Frank Lampard' kost 100 miljoen euro

Sevilla wil het aflopende contract met Gabriel Mercado verlengen. De Argentijnse verdediger maakte in 2016 de overstap van River Plate naar Spanje. (Mundo Deportivo)

Nicolò Zaniolo maakt voorlopig niet de overstap naar Bayern München. Voor AS Roma is het bod van zestig miljoen euro op de middenvelder niet interessant genoeg. (Diverse Italiaanse media)