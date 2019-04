Zondag, 21 April 2019

City wil 25 miljoen euro voor 'de nieuwe Messi' betalen

Er heersen intern spanningen bij Celtic, doordat iemand de opstelling constant laat uitlekken. Neil Lennon is om die reden woest en zou zomaar kunnen vertrekken, ook omdat Fulham geïnteresseerd is in zijn diensten. (Daily Telegraph)

Christian Eriksen mag Tottenham Hotspur komende zomer voor een bedrag van honderd miljoen euro verlaten. Bayern München is een van de clubs met belangstelling voor de Deense middenvelder. (Daily Star)

Manchester City wil de bijna achttienjarige Thiago Almada voor 25 miljoen euro aantrekken. De spelmaker van Velez Sarsfield wordt in zijn vaderland Argentinië gezien als 'de nieuwe Lionel Messi'. (Olé)

Het is nog onzeker of Manchester United volgend seizoen actief is in de Champions League. Paul Pogba en David De Gea maken gebruik van die onzekerheid door een forse salarisverhoging te eisen. (The Times)

Manchester City is bereid om de afkoopclausule in het contract van João Félix bij Benfica te lichten. De tienersensatie is voor een bedrag van 120 miljoen euro op te halen en the Citizens hebben geen problemen met dit bedrag. (TVI)