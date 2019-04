‘Ik zie Janssen nog met dat treetje bier vallen, dat kon alleen hem gebeuren'

Blaise N’Kufo was in 2010 de aanvoerder van het elftal van FC Twente dat voor het eerst kampioen werd. De Tukkers kunnen komende maandag in de wedstrijd tegen Jong AZ in eigen stadion de titel in de Keuken Kampioen Divisie veiligstellen. De 43-jarige oud-spits volgt zijn oude club vanuit Canada nog altijd op de voet, zo geeft hij te kennen in gesprek met TC Tubantia.

“Ik ben er heel trots op dat ik met FC Twente de eerste landstitel ooit heb gewonnen en dat ik die schaal aan de supporters mocht tonen. Dat vergeet ik nooit meer”, zegt N’Kufo, die zijn carrière afsloot in de Major League Soccer bij Seattle Sounders en zich na zijn loopbaan vestigde in Vancouver. “Ik probeer via internet zoveel mogelijk mee te krijgen van de wedstrijden en wat er speelt rond de club. Ik check elk weekeinde nog de resultaten en ik zie soms wat beelden van wedstrijden.”

“Het zat er natuurlijk al even aan te komen en nu is de titel in de eerste divisie vrijwel binnen. Een geweldige prestatie om binnen een jaar weer terug te keren in Eredivisie”, vervolgt de oud-spits. Met 114 doelpunten in 223 wedstrijden is N’Kufo de topscorer aller tijden van FC Twente. “Een club met de status en achterban van FC Twente hoort ook gewoon thuis op het hoogste niveau. Voor de regio Enschede is de promotie weer een enorme boost. De supporters verdienen dit feest na de afgelopen zware jaren.”

“Ik vind het ook mooi om te zien dat al die fans FC Twente door dik en dun hebben gesteund. De betrokkenheid van de regio bij de club vind ik heel bijzonder”, aldus N’Kufo. Hij haalt herinneringen op aan het kampioensfeest in 2010. “Ik blijf altijd vrij gereserveerd en koel, maar bij een aantal gingen de remmen los. Ik zie Theo Janssen nog met dat treetje bier vallen, dat kon alleen Theo gebeuren. Gelukkig liep het goed af. De fans maakten veel indruk op mij. Zeker op de terugweg naar Enschede.”