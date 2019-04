Zaterdag, 20 April 2019

Sporting hoopt op afkoopclausule van 150 miljoen

AS Roma krijgt concurrentie in de strijd om Gianluca Mancini. Napoli heeft ook de pijlen gericht op de verdediger van Atalanta, die tevens in de belangstelling van Everton staat en dertig miljoen euro moet kosten. (Diverse Italiaanse media)

Manchester United is komende zomer bereid om te luisteren naar aanbiedingen voor Romelu Lukaku. Internazionale, Bayern München, Juventus en Paris Saint-Germain zouden de Belgische spits wel willen overnemen. (Daily Telegraph)

Doordat Bruno Fernandes gewild is, gaat Sporting Portugal proberen om de afkoopclausule in zijn contract te verhogen. Momenteel is de middenvelder voor 100 miljoen euro op te pikken in Lissabon, maar die afkoopsom moet 150 miljoen worden. (Calciomercato)

Als Eden Hazard naar Real Madrid komt, is Isco definitief overbodig in de Spaanse hoofdstad. Juventus houdt de situatie nauwlettend in de gaten en overweegt om korte termijn actie te ondernemen. (Calciomercato)

Ondanks dat er steeds nadrukkelijker gespeculeerd wordt over een transfer, is Gareth Bale niet van plan om te vertrekken bij Real Madrid. De Welshe aanvaller denkt voorlopig niet aan een terugkeer naar de Premier League. (La Sexta)