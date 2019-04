Valencia verslaat Villarreal opnieuw en gaat zich meten met Arsenal

Valencia heeft zich donderdagavond zoals verwacht voor de halve finales van de Europa League geplaatst. Het team van Marcelino zegevierde ook voor eigen publiek over Villarreal, dat exact een week geleden al met 1-3 was onderuitgegaan: 2-0. De streekgenoot kan zich nu volledig gaan focussen op lijfsbehoud in LaLiga. Valencia staat in de halve finales tegenover Arsenal; de Engelsen waren een maatje te groot voor Napoli.

Villarreal had in de eerste helft weliswaar meer balbezit, maar het team van Javier Calleja slaagde er niet om kansen te creëeren. De eerste mogelijkheid van de wedstrijd in Mestalla was voor Valencia, na tien minuten spelen. Een goed schot van Dani Parejo eindigde op de vuisten van Andrés Fernández. Luttele minuten later nam de thuisploeg de leiding. Andrei Ratiu verspeelde de bal aan Goncalo Guedes, die vervolgens een perfecte voorzet richting Antonio Latorre verstuurde: 1-0.

In het restant van het eerste bedrijf ging het spel op en neer. Villarreal had immers nog steeds drie doelpunten nodig om in ieder geval een verlenging af te dwingen, maar de bezoekers kwamen niet verder dan een kans in de 39e minuut. Na een corner kopte Gerard Moreno op doel en verrichtte Neto een goede redding. Enkele minuten na rust moest de Braziliaan weer in actie komen, bij een twee-tegen-twee-situatie. Alfonso Pedraza had de bal wellicht beter aan Moreno kunnen afgeven en zag zijn inzet gekeerd worden door Neto.

Valencia gooide de tweestrijd niet veel later in het slot. Een vrije trap van Parejo ging via de rug van Ramiro Funes Mori in het doel: 2-0. Villarreal probeerde in het resterende half uur de nederlaag nog enigszins draaglijker te maken, maar de inspanningen van el Submarino Amarillo resulteerden niet in een aansluitingstreffer.