Chelsea praat over ex-speler van ADO Den Haag

(The Sun)

Zowel Manchester United als Manchester City hoopt op de komst van Saúl Ñíguez. De middenvelder van Atlético Madrid wordt echter ook nadrukkelijk in de gaten gehouden door Barcelona. (The Sun)

Indien David De Gea vertrekt, is Jan Oblak zijn gedroomde opvolger bij Manchester United. De Sloveense doelman staat echter op het punt om zijn contract bij Atlético Madrid te verlengen. (Daily Express)

De Nigeriaanse verdediger, die in het verleden voor ADO Den Haag speelde, wil zelf dolgraag in Spanje blijven.

Juan Mata staat op het punt om een beslissing over zijn toekomst te nemen. Manchester United wil zijn aflopende contract verlengen, maar er liggen ook aanbiedingen van verschillende andere clubs. (Manchester Evening News)

Besiktas heeft de pijlen gericht op Oumar Niasse. De Senegalese aanvaller wordt momenteel door Everton verhuurd aan Cardiff City en mag aan het einde van het seizoen mogelijk definitief vertrekken bij the Toffees . (Fanatik)