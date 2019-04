Jovic bedenkt zich plots over transfer naar Barça

(The Sun)

Manchester United houdt de verrichtingen van een teamgenoot van Wayne Rooney in de gaten: Luciano Acosta. De aanvallende middenvelder van DC United werd ook afgelopen weekeinde tegen Los Angeles FC bekeken. (The Sun)

(AS)

Real Madrid is niet van plan om een nieuwe spits te kopen. De vorm van Karim Benzema stemt de clubleiding tevreden en bovendien wil men de dit seizoen aan Rayo Vallecano verhuurde Raúl de Tomás een kans geven. (AS)