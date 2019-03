eDivisie: Ajax en Feyenoord direct naar knock-outs, PSV naar play-offs

Het Xbox-seizoen van de eDivisie is in volle gang. Na de vierde speelronde staan Ajax, PEC Zwolle en FC Groningen bovenaan de poules. In de vijfde speelronde wordt er bepaald wie er direct naar de KO’s gaat en wie nog moet strijden in de Play-Offs. Club FIFA volgt de competitie voor Voetbalzone op de voet.

Speelronde 5

In Poule A is bijna alles al beslist. Dani Hagebeuk en Bryan Hessing gaan rechtstreeks naar de knock-outs met hoogstwaarschijnlijk Dani als nummer één. In Poule B staat een bizarre ontknoping te wachten. Maar liefst drie ploegen in deze poule staan op zeven punten met PEC Zwolle aan kop met tien punten. Net als in Poule B staat er in de laatste Poule ook nog veel op het spel. Hierin staat FC Groningen op tien punten met in de achtervolging Feyenoord, Excelsior en Fortuna Sittard.

Wedstrijd van de week: sc Heerenveen - PEC Zwolle

Afgelopen week won Tony Kok van PEC Zwolle nipt van Floris Jorna van sc Heerenveen. Na een valse start wist hij een 0-2 achterstand om te buigen tot een 3-2 eindstand. De Friezen waren verslagen. Althans, voor even. Deze week speelt Kok de return en hij weet precies wat hij kan verwachten van Jorna: flinke tegenstand. Heerenveen strijdt namelijk net als PEC Zwolle nog om een plek bij de bovenste twee en is daarbij ook nog eens afhankelijk van de andere wedstrijden in Poule B.

Het is Floris die er direct fel op zit. Tony hoeft niet en laat dat blijken in zijn spel. Het balbezit is continu voor de Friezen. Vlak voor rust betaalt dat zich uit voor Floris. Met een prachtig geplaatste bal in de rechteronderhoek verschalkt hij de keeper. Na de treffer lijkt Tony het heft weer in handen te nemen. Toch is het Floris die als eerst weer gevaar sticht door middel van een verkregen hoekschop. Vanuit een corner kopt hij kiezelhard binnen als de keeper in zijn doel blijft: 2-0.

Wat zich daarna afspeelt is een vreemde gewaarwording. Waar Tony kort na de 1-0 van Floris nog de aanval zocht lijkt hij het nu wel goed te vinden. Hij neemt geen enkel risico en speelt de bal achterin rond tot de wedstrijd afgelopen is. Ondanks de nederlaag over twee duels pakt Kok de koppositie met Floris als gelukkige tweede.

Poule A

In Poule A is eigenlijk alles al beslist. De bovenste plekken zijn vergeven aan Dani Hagebeuk van Ajax en Bryan Hessing van Heracles Almelo. Hessing maakte nog kans op de koppositie maar werd in het heenduel al volledig van het veld geveegd door Ajax. In het tweede duel biedt Hessing meer tegenstand. Lang lijkt het erop dat het duel zou eindigen in een gelijkspel, maar in de slotfase krijgt Heracles alsnog de tegentreffer om de oren.

Het tweede duel in Poule A wordt gespeeld tussen Paskie Rokus van Vitesse en Julian van den Berg van De Graafschap. Waar de eerste ontmoeting nog eindigde in een bloedeloos gelijkspel, halen De Superboeren nu hard uit. De Arnhemmers worden met klinkende cijfers verslagen. Veel maakt het niet uit: beide ploegen gaan naar de play-offs.

Poule B

Jason Glas speelt namens AZ zijn tweede eDivisie-duel als invaller van Melvin Boere. De eerste wedstrijd tegen het PSV van Ali Riza Aygün werd nipt over de streep getrokken door de Alkmaarders. Na het eerste doelpunt van Glas was het eigenlijk vooral tegenhouden in het heenduel. In de return is dat niet anders. Door de muur van vijf verdedigers weet Ali nauwelijks raad met de bal. In het hele duel levert het slechts drie schoten op doel op voor Eindhovenaren, maar geen van deze pogingen resulteert in een doelpunt. Door het resultaat bij PEC Zwolle - sc Heerenveen betekent dit dat beide ploegen naar de play-offs gaan. Met de play-offs is Melvin Boere weer fit en daarmee heeft Jason Glas zijn plicht vervuld.

Poule C

Het eerste duel in Poule C tussen Nick den Hamer van FC Groningen en Renzo Oemrawsingh van Fortuna Sittard is nagenoeg een kopie van het heenduel. Het eerste doelpunt valt pas in de tweede helft en komt op naam van Nick, die weet dat hij aan een punt genoeg heeft. Pas tegen het einde van het duel doet Fortuna iets terug. Diep in de slotfase zet Renzo nog de gelijkmaker op het scorebord. Door de puntendeling mag Nick den Hamer zich groepswinnaar noemen.

Levy Frederique van Excelsior ging tegen Jaey Daalhuisen van Feyenoord in een Rotterdams onderonsje op zoek naar een plek bij de bovenste twee. Die komt dichtbij als Levy in de elfde minuut al de openingstreffer maakt. Jaey maakt tot frustratie van Levy in het restant van de wedstrijd geen fouten meer. Feyenoord plaatst zich daardoor met het behalen van een punt direct voor de knock-outfase.

Data-analyse

We zien dat er in de laatste speelronde opvallend veel minder gescoord is dan in eerdere speelrondes. Het mag duidelijk zijn dat de belangen groot zijn en dat dat ervoor zorgt dat er een stuk voorzichtiger gespeeld wordt. Slechts drie spelers scoorden gemiddeld vaker dan twee keer in speelronde 5.