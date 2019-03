PSG wil Real Madrid honderd miljoen euro betalen

Liverpool wil de verhuur van Loris Karius aan Besiktas voortijdig beëindigden. De doelman en de Turkse topclub kennen een weinig gelukkig huwelijk en the Reds hopen hem in de zomer definitief te kunnen verkopen. (Daily Star)

Varane kan overigens niet alleen in Parijs terecht. Cristiano Ronaldo kent de Fransman nog van hun gezamenlijke tijd bij Real Madrid en ziet wel wat in een hereniging bij Juventus. (Diverse Italiaanse media)

David Wagner keert mogelijk alweer snel terug op de Engelse velden. De Duitse oefenmeester werd twee maanden geleden nog ontslagen door Huddersfield Town, maar is nu in beeld bij Fulham. (iNews)