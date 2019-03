De missie van de rijzende ster van Estland op de Nederlandse velden

DEN BOSCH - Rauno Sappinen schraapt tijdens het gesprek met Voetbalzone de keel en geeft zijn interpretatie van de Nederlandse taal. “Gggg, zo klinkt het”, zegt de Est lachend. “Ik begrijp wat mensen zeggen, maar het is heel moeilijk om de taal te spreken, vooral door de uitspraak. Ik ken al enkele woorden, probeer zoveel mogelijk te onthouden en probeer af en toe Nederlands te leren via mijn smartphone.” Ondanks de moeilijkheid van de taal heeft de spits van FC Den Bosch zowel op als naast het veld zijn plaats weten te vinden in Nederland.

Door Chris Meijer

Het kostte Sappinen in augustus slechts negen minuten om zijn visitekaartje af te geven. In het uitduel met FC Volendam (1-2 zege) werd de 23-jarige aanvaller twintig minuten voor tijd in het veld gebracht, waarna hij in de 79e minuut voor de winnende treffer zorgde. “Ik had nauwelijks tijd nodig om te wennen aan het voetbal in Nederland. Iedereen wil hier voetballen, het is minder agressief en hard. Er wordt minder op de lange bal gespeeld, de ploegen willen aanvallen en de bal hebben. Er wordt heel veel gescoord, voor een aanvaller is dat wel een voordeel. Ik houd van de stijl”, geeft Sappinen te kennen. Met vijf treffers in zijn eerste acht wedstrijden kende hij een vliegende start bij Den Bosch, maar na oktober is zijn doelpuntenproductie enigszins gestokt. “Ik had natuurlijk nog wel wat meer willen scoren. Op dit moment heb ik niks te klagen en ik leer enorm veel. Ik heb kansen laten liggen om meer te scoren, maar ik werk heel hard om zoveel mogelijk doelpunten te maken.”

Grote naam in Estland

Den Bosch huurt Sappinen dit seizoen van FC Flora Tallinn, waar hij te boek stond als een uitermate groot talent. Twee landstitels, twee Estse bekers, tweemaal de supercup, tweemaal verkozen tot het grootste talent van Estland, één keer topscorer van de competitie en één keer speler van het seizoen in de zogenaamde Meistriliiga: Sappinen moet bescheiden lachen als hij geconfronteerd wordt met de omvangrijke palmares van zijn nog prille carrière. “Yeah”, stamelt de aanvaller. “In Estland had ik alles bereikt wat ik kon bereiken, dus het was logisch om de stap naar een sterkere competitie te zetten. Het was the right time. Het is niet altijd even gemakkelijk om een stap te zetten vanuit Estland. Als je in Nederland 27 doelpunten maakt, is het een stuk gemakkelijker. Maar als je een goede speler bent en een goede zaakwaarnemer hebt, komt het vanzelf wel. Ik was nooit zo bezig met mijn opties, ik vertrouw op mijn zaakwaarnemer.”

Sappinen viert zijn eerste treffer in het shirt van FC Den Bosch, in de uitwedstrijd tegen FC Volendam.

Met een huurperiode bij het Belgische KFCO Beerschot-Wilrijk kreeg Sappinen vorig seizoen zijn eerste avontuur in West-Europa. Een doorslaand succes werd de periode in Antwerpen niet, want na een halfjaar keerde hij met slechts twee wedstrijden achter zijn naam terug naar Estland. Een illusie armer, een ervaring rijker. “Het was een belangrijke les, ook buiten het voetbal heb ik heel veel geleerd tijdens die periode. Die ervaringen hebben me geholpen om sneller mijn plaats te vinden bij Den Bosch. Alles was toen nieuw, nu weet ik hoe het leven buiten het voetbal eruitziet”, zo legt hij uit. Het tegengevallen avontuur bij Beerschot-Wilrijk, dat in België uitkomt op het tweede niveau, maakte Sappinen naar eigen zeggen niet angstig voor een nieuwe stap naar West-Europa. “Ik zag aan het niveau van de trainingen dat ik kon aanhaken. Maar dingen liepen daar niet zoals ik gepland had. Met mijn zaakwaarnemer had ik duidelijk voor ogen dat ik in West-Europa wilde spelen, vanwege de speelstijl en om de volgende stap te zetten.”

“De beleving is geweldig, de stadions zitten vol. In het algemeen gaan veel spelers vanuit Estland naar Scandinavië, maar het voetbal daar past niet echt bij mij. Fysiek spel, veel de lange bal. Ik denk dat het een logische stap is om vanaf het hoogste niveau in Estland naar het tweede niveau in Nederland te gaan. Het niveau ligt hier hoger. Het belangrijkste is dat ik aan spelen toekom en niet ergens op de bank zit”, vervolgt Sappinen. Van FC Den Bosch en de Keuken Kampioen Divisie wist hij in eerste instantie niet veel, maar het verhaal van de ambitieuze club overtuigde hem direct. “Daar wilde ik onderdeel van uitmaken. Het verhaal sloot aan bij mijn persoonlijke ambities, we hebben hetzelfde voor ogen. Daardoor heb ik niet geaarzeld, er waren voor mij geen negatieve kanten.”

Karol Mets

Sappinen vond in Den Bosch ook razendsnel zijn plaats buiten het veld. “Ik woonde in Antwerpen, een grotere stad dan Den Bosch. Ik vind het hier prettiger, het is rustiger. Ik woon samen met mijn vriendin, terwijl ik in Antwerpen de hele huurperiode alleen in een hotel woonde. Nu heb ik een thuis, ik houd van de stad. Dat maakt het beter om me te focussen op mijn carrière.” Daarnaast woonde er met Karol Mets een land- en voormalig ploeggenoot in de buurt. De verdediger, die onlangs door NAC Breda werd verkocht aan AIK Solna, vertelde Sappinen positieve verhalen over Den Bosch. “Hij woonde dichtbij en we spraken geregeld af. Het is prettig om af en toe met iemand Ests te kunnen praten.”

Mets en Sappinen maakten geregeld samen deel uit van de nationale ploeg van Estland. De aanvaller van Den Bosch maakte op negentienjarige leeftijd zijn debuut voor het Baltische land en heeft tot dusver negentien interlands achter zijn naam staan, waarin hij goed was voor twee doelpunten. “Het was niet gemakkelijk om op zo’n jonge leeftijd al bij het nationale team te zitten. We speelden in die periode direct hele lastige wedstrijden, bijvoorbeeld tegen Portugal in aanloop naar het EK 2016. Dat is een geweldige ervaring, dat pakken ze me niet meer af. Ik kwam er in de tweede helft in, toen had Cristiano Ronaldo al twee keer gescoord en het veld verlaten. In Nederland spelen er ook jonge jongens van Ajax in het nationale team, maar het niveau van de top van de Eredivisie ligt nog vrij dicht bij dat van Oranje. In Estland is het verschil in niveau tussen het nationale team en de competitie behoorlijk groot. Het nationale team is geweldig geweest voor mijn ontwikkeling, ik heb daardoor al tegen de nodige topspelers kunnen spelen. In november speelden we bijvoorbeeld tegen Griekenland, met Sokratis Papastathopoulos van Arsenal.”

Oranje

“Het voetbal in Estland is zich aan het ontwikkelen, het gaat de goede kant op. Andere landen ontwikkelen zich alleen ook. Ik denk dat wij twee stappen kunnen zetten, terwijl de andere landen één stap zetten. Ik hoop dat ik daar onderdeel van mag uitmaken, dat we iets moois kunnen neerzetten met Estland. In eigen stadion kunnen we alles, we hebben Nederland bijvoorbeeld een aantal jaar geleden op 2-2 gehouden. De enige reden dat Estland toen niet won, is omdat Oranje in de laatste minuut een penalty kreeg. Niet eens een terechte strafschop, die kregen ze alleen maar omdat het Nederland was”, zo wijst Sappinen op het duel in 2013 tussen Estland en Oranje in de WK-kwalificatie. In de kwalificatiecyclus voor het EK 2020 stuit het Nederlands elftal andermaal op Estland, waar naast Mets en Sappinen nog een bekende in de basiself zou kunnen staan. Ragnar Klavan speelde in de Eredivisie voor Heracles Almelo en AZ, waarna hij via FC Augsburg en Liverpool bij Cagliari terechtkwam.

Sokratis Papastathopoulos troeft Sappinen af in de interland tussen Griekenland en Estland (0-1).

“Ik wil niet zeggen dat ik een van de grootste voetballers in Estland ben, want daarvoor heb ik nog een lange weg te gaan. Ragnar Klavan is nog steeds de grootste speler in Estland. Ik heb niet met hem over Nederland gesproken. Toen ik hier kwam, zat hij nog bij Liverpool. Ik denk dat hij op dat moment wel andere dingen aan zijn hoofd had dan met mij over Nederland praten”, geeft Sappinen op bescheiden wijze te kennen. Toch stelt hij dat zijn verrichtingen in Estland enigszins gevolgd zullen worden. “Er zijn niet zoveel Estse voetballers in het buitenland, dus ik heb wel het gevoel dat ze me een beetje volgen. Het is geen groot voetballand, maar er is heel veel belangstelling voor het voetbal. Ik voel niet zoveel druk vanuit Estland. Iedereen kan zeggen wat hij wil, iedereen heeft zijn mening. Het is niet mijn taak om me daar mee bezig te houden. In dit vak heeft iedereen er wel iets over te zeggen. Het enige dat ik kan doen, is zo goed mogelijk spelen en mijn uiterste best doen.”

Het is nog de vraag waar Sappinen volgend seizoen zal spelen. Den Bosch heeft hem tot het einde van het seizoen gehuurd van Flora. “Wat er na dit seizoen gaat gebeuren, ligt bij mijn zaakwaarnemer. Ik ben daar momenteel niet echt mee bezig, we hebben veel werk te doen. Just scoring goals and helping my team. Ik zou wel graag een aantal jaar in Nederland willen blijven. Als kind heb ik altijd ervan gedroomd om in de Bundesliga te spelen, dus ik probeer mijn droom te volgen.” Als winnaar van de tweede periodetitel heeft Den Bosch zich reeds verzekerd van deelname aan de play-offs om promotie. “Ik hoop dat we kunnen promoveren, maar ik ben niet zo’n goede voorspeller als Cristiano Ronaldo. Hij zei dat hij drie keer zou scoren tegen Atlético Madrid en deed dat ook. Ik hoop dat ik net zo dichtbij zit.”