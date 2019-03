Leicester City stunt met tien man; Bacuna baalt ondanks treffer

Leicester City heeft zaterdagmiddag in de Premier League een enorm knappe prestatie neergezet. Het elftal van manager Brendan Rodgers speelde op bezoek bij Burnley vanaf minuut vier met een man minder, maar stapte door een laat doelpunt toch met drie punten van het veld. Tegelijkertijd toonde ook West Ham United karakter: de Londenaren draaiden een 1-3 achterstand tegen Huddersfield Town in het laatste kwartier om in een 4-3 zege

Burnley – Leicester City 1-2

Leicester City kon zich geen slechtere start voorstellen op Turf Moor: Harry Maguire haalde al in de vierde minuut van de wedstrijd de doorgebroken Johann Berg Gudmundsson neer, waarna de verdediger met een directe rode kaart van het veld werd gestuurd. Met een man minder kwamen the Foxes na ruim een halfuur wel op voorsprong: James Maddison benutte vanaf een meter of achttien op fraaie wijze een vrije trap. Lang kon Leicester City daarna echter niet genieten van zijn voorsprong, want Dwight McNeil tekende nog in de eerste helft voor de gelijkmaker. In de tweede helft voerde Burnley de druk verder op, maar de bezoekers hielden knap stand en wisten de stunt in minuut 90 zelfs te voltooien via Wes Morgan. De verdediger groeide met een rake kopbal uit tot matchwinner.

West Ham United – Huddersfield Town 4-3

Bij Huddersfield Town begonnen Terence Kongolo en Juninho Bacuna in de basis en laatstgenoemde was na zeventien minuten voetballen goud waard voor the Terriers. De ex-middenvelder van FC Groningen torende bij een hoekschop van Aaron Mooy in het strafschopgebied boven iedereen uit en kopte vervolgens hard raak. Bacuna nam zo de 1-1 voor zijn rekening, want vlak daarvoor was de thuisploeg op voorsprong gekomen dankzij een benutte strafschop van Mark Noble.

Na precies een halfuur wist Huddersfield Town zelfs de leiding te nemen. Chris Löwe bracht de bal vanaf de linkerflank laag voor het doel, waarna Karlan Laughton Ahearne-Grant in de drukte raak schoot. De jonge aanvaller nam na twintig minuten voetballen in de tweede helft ook de 1-3 voor zijn rekening, maar dankzij een rake kopbal van Angelo Ogbonna wist West Ham de spanning een kwartier voor tijd volledig terug te brengen in de wedstrijd. The Hammers gingen daarna va banque spelen en wisten de wedstrijd in de laatste kwartier dankzij twee treffers van Javier Hernández toch nog naar zich toe te trekken.

Bournemouth – Newcastle United 2-2

Newcastle United verkeert de laatste weken in uitstekende vorm en ook op Dean Court ging het the Magpies aanvankelijk voor de wind. Salomón Rondón tekende in de blessuretijd van de eerste helft voor de 0-1, door vanaf ruim twintig meter een vrije trap voorbij Artur Boruc te schieten. Bournemouth werd in de tweede helft echter op sleeptouw genomen voor Joshua King. De Noorse aanvaller tekende kort na de onderbreking vanaf de strafschopstip voor de gelijkmaker, waarna hij in minuut 81 na voorbereidend werk van Dominic Solanke de 2-1 op het scorebord bracht. King kroonde zich daarmee echter niet tot matchwinner, want via Matt Richie wist Newcastle United in de blessuretijd toch nog een punt uit het vuur te slepen.