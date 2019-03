In memoriam: Davide Astori, captain van Fiorentina en held van Cagliari

Op 4 maart 2018 sloeg het noodlot toe: in de nacht voor de wedstrijd van Fiorentina tegen Udinese overleed aanvoerder Davide Astori in zijn slaap aan een plotselinge hartstilstand. Er ging een schok door de Italiaanse en internationale voetbalwereld. Zijn club Fiorentina en voormalige team Cagliari besloten zijn rugnummer dertien nooit meer te gebruiken en er waren vele vormen van eerbetoon door coaches, speler en fans. Nu, een jaar later, blikken zijn voormalig coach Stefano Pioli en teamgenoot Daniele Conti terug op hun aanvoerder.

