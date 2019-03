‘Ik zat volledig aan de grond, had plannen om zelfmoord te plegen’

Jose Baxter werd in 2008 met 16 jaar en 191 dagen de jongste debutant in de clubgeschiedenis van Everton. Er leek een gouden toekomst in het verschiet te liggen voor de middenvelder, maar hij wist de torenhoge verwachtingen nooit in te lossen en werd in 2015 geschorst wegens drugsgebruik. De 27-jarige Baxter, tegenwoordig in dienst van Oldham Athletic, vertelt in gesprek met de BBC openhartig over zijn loopbaan.

“Ik had veel succes in de eerste fase van mijn carrière en dat heeft de aandacht getrokken van de verkeerde mensen. Ik had geen mensen om me heen die bij bepaalde dingen zeiden: ‘Dat kan je beter niet doen’. Eigenlijk kende ik in die tijd de echte wereld niet, ik zat in een bubbel en verdiende behoorlijk veel geld op jonge leeftijd. Ik kende geen grenzen als het op geld aankwam, ging veel uit en gaf alles uit aan stomme dingen. Op dat moment realiseer je niet wat er gebeurt, je denkt: alles komt wel goed”, vertelt Baxter. Hij speelde uiteindelijk slechts vijftien wedstrijden in het eerste elftal van Everton.

“De eerste keer dat ik een waarschuwing kreeg voor drugsgebruik, dacht ik er een beetje lichtzinnig over. Ik accepteerde niet dat ik iets verkeerds had gedaan”, gaat de middenvelder verder. Na zijn vertrek bij Everton kwam hij via Oldham Athletic bij Sheffield United terecht. In dienst van the Blades werd hij tot twee keer toe bestraft voor drugsgebruik, nadat hij werd betrapt op het consumeren van XTC en cocaïne. “Toen het uitkwam in de pers, ging iedereen in mijn familie aan me vragen of het wel goed ging. Ik herinner me een keer dat ik naar een supermarkt in Sheffield ging, waar een vrouw naar me toe kwam en zei: ‘Ik heb mijn zoon moeten vertellen dat zijn favoriete voetballer een stoute jongen is’.”

“Ik voelde me heel alleen in die tijd en kon er alleen maar aan ontsnappen door op stap te gaan. Door dronken te worden, kon ik mijn gedachten verzetten. Ik probeerde in mijn eigen bubbel te blijven, omdat dat de makkelijkste weg was. Maar achteraf was dat niet zo. Ik zat volledig aan de grond, had plannen om zelfmoord te plegen. In die periode hield ik een masker op tot mijn partner naar haar werk vertrok, door te zeggen dat het oké ging. Als ze weg was, deed ik het licht uit en lag ik urenlang in mijn kamer na te denken over rare dingen”, zegt Baxter. Sheffield United liet hem in 2016 gaan, waarna hij een seizoen zonder club zat.

Na een jaar zonder club te hebben gezeten, haalde voorzitter Bill Kenwright Baxter terug naar Everton. “Het was surrealistisch. Ik was in een winkel en werd gebeld door een onbekend nummer. Normaal gesproken neem ik dat soort telefoontjes niet op, maar iets in me zei dat ik moest opnemen. Hij zei: ‘Het lijkt alsof we gisteren voor het laatst hebben gesproken’. Door zijn stem wist ik wie het was en ik zei: hallo voorzitter, hoe gaat het? Hij vertelde dat hij mijn carrière kon omkeren en uiteindelijk heeft hij mijn leven gered, in die zin van dat hij het voetbal heeft teruggebracht. Ik kan hem niet genoeg bedanken.”

Na een seizoen in de Onder-23 van Everton te hebben gespeeld, werd Baxter afgelopen zomer overgenomen door Oldham Athletic. “Ik ben nog steeds vrij jong en kan nog heel veel bereiken. Uiteindelijk heb ik mezelf uit het absolute dieptepunt weten te halen en ik heb nu de juiste mensen om me heen. Mijn dochter heeft me nieuwe zin in het leven gegeven. Vroeger nam ik het nog weleens mee naar huis als ik een slechte dag had gehad, maar dat doe ik nu niet meer. Jose Baxter blijft in het voetbal. Als ik thuis kom, ben ik Joe. Zo noemt mijn partner me ook. Het zorgt voor een betere balans.”