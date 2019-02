Willem II laat Poolse miskoop per direct terugkeren naar geboorteland

Bartlomiej Urbanski laat Willem II na een teleurstellende periode achter zich. De Poolse middenvelder kwam in de zomer van 2017 over van Legia Warschau, maar wist in Tilburg niet te overtuigen. Zonder een officiële wedstrijd voor de Tricolores te hebben gespeeld, keert Urbanski terug naar Polen. Daar gaat hij aan de slag bij MKS Chojniczanka, dat op het op een na hoogste niveau actief is, zo laat Willem II weten via de clubwebsite.

De inmiddels twintigjarige Urbanski kwam in juli 2017 als grote belofte over van Legia Warschau. "Bartek staat in Polen bekend als een groot talent. Op het middenveld is hij multi-inzetbaar, zowel controlerend als spel verdelend", liet technisch directeur Joris Mathijsen destijds weten op de website van Willem II. Anderhalf jaar later vertrekt de middenvelder via de achterdeur uit Tilburg, waar hij nooit in aanmerking kwam voor een plekje bij het eerste.

Willem II gaf de jonge Pool weken geleden al toestemming uit te kijken naar een nieuwe werkgever. Die wist Urbanski donderdag te vinden in MKS Chojniczanka. Daar tekent hij een contract tot de zomer van 2020. Na 21 wedstrijden staat die club op de achtste plaats in de Poolse I liga. Urbanski speelde eerder in zijn geboorteland bij KS Nadstal en Polonia Warschau. Bij Legia was hij vervolgens actief in de jeugd en het tweede elftal.