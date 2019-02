Donderdag, 21 Februari 2019

Marcus Rashford heeft nu twee opties in Spanje

Maxime Lopez kan het kwakkelende Olympique Marseille komende zomer verlaten. De middenvelder uit de jeugdopleiding van de Franse club staat hoog op het verlanglijstje van Sevilla, dat ver zou willen gaan om hem naar Ramón Sánchez Pizjuán te halen. (La Provence)

Paris Saint-Germain is met Arsène Wenger in gesprek over de functie van directeur voetbalzaken. In Parijs is men niet tevreden over Antero Henrique en onder Wenger moet er een frisse wind gaan waaien in het Parc des Princes. (SID)

Barcelona heeft zich bij Real Madrid gevoegd in de strijd om Marcus Rashford. De aanvaller kan het met zijn club Manchester United niet eens worden over een nieuw contract en daar willen de topclubs uit LaLiga graag van profiteren. (El Mundo Deportivo) De aanvaller kan het met zijn club Manchester United niet eens worden over een nieuw contract en daar willen de topclubs uit LaLiga graag van profiteren.

Jan Oblak gaat zijn in 2021 aflopende contract bij Atlético Madrid snel verlengen. De doelman heeft zich bij veel andere topclubs in de kijker gespeeld, maar blijft liever actief in de Spaanse hoofdstad en gaat daar tien miljoen euro per jaar verdienen. (AS)

Borussia Dortmund en Bayern München gaan de strijd met elkaar aan voor de handtekening van jongeling Freddy Castro. De dribbelaar wordt in zijn vaderland Peru al vergeleken met Neymar en staat momenteel nog onder contract bij Sporting Cristal Lima. (Kicker)